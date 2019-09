Acoltella amico dopo festino a base alcol e cocaina | arrestato per tentato omicidio

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – Gli operatori del 118 hanno subito chiamato la Polizia di Stato quando, intervenuti intorno alle 22.30 per soccorrere una persona ferita nei pressi di un bar in via della Giustiniana a Labaro, a Roma, si sono accorti che il ragazzo straniero aveva un taglio all’addome di circa 5 centimetri. Immediatamente sono arrivate 3 Volanti che,aver ascoltato dei testimoni ed aver visionato le telecamere di videosorveglianza del bar, hanno constatato che l’accoltellamento era avvenuto in un altro luogo. Seguendo le tracce ematiche i poliziotti sono arrivati in un negozio li’ vicino che aveva la serranda metallica abbassata a meta’ e la porta a vetri chiusa a chiave.aver suonato piu’ volte al campanello, si e’ presentato sull’uscio S.I., titolare dell’esercizio commerciale con retro adibito ad abitazione. L’uomo, romano ...