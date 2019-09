Achille Lauro | un sogno che si avvera a Venezia

Achille Lauro a Venezia per presentare "Happy Birthday" - : Fonte foto: Getty Achille Lauro a Venezia per presentare "Happy Birthday" 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Dopo Sanremo si avvera un altro sogno per Achille Lauro, un red carpet alla Mostra del Cinema vestito come Harry Style, per presentare "Happy Birthday" il cortometraggio che lo vede tra i protagonisti. A Venezia ha incontrato anche il suo idolo il regista Terry Gilliam. ...

Mostra del Cinema di Venezia - le pagelle ai look sul red carpet : Alessandra Mastronardi icona di eleganza - Achille Lauro duca barocco – FOTO : La madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, Alessandra Mastronardi, è senza dubbio la più elegante e meglio vestita di quest’anno. Sempre impeccabile, raffinata e mai sopra le righe, sensuale ma non per questo volgare, la giovane attrice amatissima dal pubblico di Rai 1 per il suo ruolo da protagonista in molte fiction (fra cui L’Allieva). Da Armani a Etro fino a Elie Saab, gli stilisti che ...

Achille Lauro sul Red Carpet a Venezia : 'Stiamo girando tre documentari con il Ministero' : "L'unico degno di nota [...] con un vago retrogusto da Conte Dracula che, comunque, funziona". E' con queste parole che il look di Achille Lauro, ospite della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è stato descritto nelle pagine della sezione Moda del Messaggero, in un breve pezzo di Costanza Ignazzi, che esordisce con l'emblematica frase "Uomini che superano le donne". Il look di Achille Lauro conquista il Red Carpet L'artista romano, classe ...

Venezia 2019 : Achille Lauro (senza Rolls Royce) è un duca moderno ed eccessivo sul red carpet : Niente Rolls Royce, ma look barocco per Achille Lauro sul red carpet a Venezia. Il trapper, giunto al Lido, ha partecipato alla premiere di “Happy Birthday” (cortometraggio di cui ha firmato la colonna sonora) sfoggiando un look che ha calamitato l’attenzione di pubblico e fotografi.Tuta tuxedo in seta nera con revers a lancia bianchi, camicia in organza color avorio con jabot, booties in pelle nera con fibbie oro: ecco il ...

Marcelo Burlon : "Hai rotto il cazz*"/ Creator sbotta dopo la foto con Achille Lauro : Marcelo Burlon litiga con un hater e volano gli insulti: ecco cosa è successo dopo aver postato una foto con Achille Lauro.

Achille Lauro : "Open Arms? Complici di un delitto"/ 'Vergognoso lasciarli morire così' : Achille Lauro interviene sulla vicenda Open Arms: lo sfogo su Instagram contro i politici e gli italiani che si schierano contro i migranti e l'accoglienza.

Open Arms - parla Achille Lauro : 'Lasciarli morire così è vergognoso e inaccettabile' : Continua a far discutere lo stallo relativo alla situazione della Open Arms, la nave spagnola – di proprietà dell'omonima e ormai popolarissima ONG catalana – che da circa due settimane sosta a largo di Lampedusa con numerosi migranti a bordo. Al momento le persone bloccate sulla nave sono 134. La discussione mediatica è più che mai accesa, nella giornata di ieri anche Achille Lauro ha voluto dire la sua. La nota congiunta di Emergency ed Open ...

Achille Lauro raddoppia a Roma - biglietti in prevendita per la nuova tappa del Rolls Royce Tour 2019 : Achille Lauro raddoppia a Roma: saranno due i concerti del Rolls Royce Tour 2019 nella capitale. Dopo il sold out del concerto del 4 ottobre in programma all’Atlantico Live di Roma, a grande richiesta l'evento raddoppia. L'artista si fermerà nello stesso club anche il giorno successiva, per un nuovo live in programma il 5 ottobre! I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su TicketOne, solo online e via call center; da ...

Gli ospiti di Napoli Pizza Village 2019 da Mahmood e Anastasio ad Achille Lauro e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione del Napoli Pizza Village, in programma sul lungomare partenopeo dal 13 al 22 settembre 2019. Pizza e musica, sono questi gli ingredienti delle serate per le quali sono in programma le esibizioni di 14 special guest in diretta in radiovisione su RTL 102.5, media partner anche quest'anno. Sul palco del Napoli Pizza Village 2019 si esibiranno il vincitore in carica del Festival di Sanremo, ...

Festival La Versiliana - da Achille Lauro a Morgan e Giorgio Panariello : ecco tutte le esibizioni in programma ad agosto : Il 7 ARISA – SABRINA IMPACCIATORE Se c’è un pregio nelle canzoni di Arisa è quello che molte strofe (e ritornelli) si ricordano anche se non hai voglia di tenerli a mente. “E usa/più cura nelle cose che dici/lo so che siamo amanti ma siamo anche amici/andiamo avanti solo se siamo felici”, ad esempio, è la strofa leggera e spensierata che porta al ritornello di Una nuova Rosalba in città, brano che dà il titolo anche all’ultimo album della ...

Achille LAURO/ Rolls-Royce e abbraccio col pubblico : 'Siete magici...' - Battiti Live - : ACHILLE LAURO a Battiti Live 2019 con '1969': 'fare musica è fantastico, ma quando riesci ad arrivare a tutti è incredibile'

Rocco Hunt duetta con Achille Lauro - J-Ax - Clementino e molti altri nell’album Libertà : Rocco Hunt duetta con Achille Lauro nel nuovo disco di inediti in programma per il prossimo 30 agosto con Sony Music. Achille Lauro non è però l'unico artista presente nell'album Libertà che segna il ritorno in musica di Rocco Hunt dopo tre anni di lavoro in studio. La tracklist è stata diffusa nelle scorse ore e annuncia i featuring del progetto. Se Achille Lauro duetta nella prima traccia, Mai Più, J-Ax e i Boomdabash sono nella terza ...

Rocco Hunt : nel nuovo album “Libertà” anche featuring con Achille Lauro - J-Ax e Boomdabash : Ecco la tracklist ;) The post Rocco Hunt: nel nuovo album “Libertà” anche featuring con Achille Lauro, J-Ax e Boomdabash appeared first on News Mtv Italia.

Programma e ospiti di Deejay Onstage a Riccione con Irama - Alberto Urso - The Kolors e Achille Lauro : Svelato il Programma di Deejay Onstage a Riccione! Nel mese di agosto, l'intrattenimento di Piazzale Roma a Riccione sarà ancora una volta a cura di Radio Deejay, dei suoi speaker, e degli ospiti con una parte della serata riservata al contest per emergenti. Radio Deejay sarà a Riccione, in Piazzale Roma, dal 3 al 24 agosto 2019. Alla conduzione degli eventi ci saranno gli speaker di Radio Deejay: Rudy Zerbi, Andrea&Michele, La Pina, ...