Accoltella l' amico dopo la lite | arrestato marocchino

"Non riesco comunque ad odiare Alberto". Le parole del papà di Yoan - Accoltellato dal migliore amico : Marino Leonardi, il padre di Yoan, il ragazzo accoltellato a morte in provincia di Novara dal migliore amico Alberto Pastore per una questione di ragazze, racconta al Corriere della Sera di non riuscire ad odiare l’assassino di suo figlio, anche se gli ha rovinato la vita. “Anche adesso che mio figlio non c’è più, non riesco comunque ad odiare Alberto e la sua famiglia. Questa mattina, quando in caserma ...