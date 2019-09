Yu-Tu 2 ha individuato un gel brillante sulla Luna | potrebbe essere materiale vetroso

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Laè l’unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene adoperato, con l’iniziale minuscola, come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano nelle vicinanze di altri pianeti. Rispetto al nostro pianeta, orbita ad una distanza media di circa 384.400 km, così vicina davisibile ad occhio nudo, assieme a molti rilievi presentisua superficie. Condiziona la vita sul nostro globo terracqueo di innumerevoli specie viventi, per quel che concerne il ciclo riproduttivo e i periodi di caccia; influenza le maree e la stabilità dell’asse di rotazione terrestre. Indicativamente, si suppone che lasi sia formata 4,5 miliardi di anni fa, non molto tempo dopo il germogliare del nostro pianeta nell’Universo. Sebbene sia stata già visitata dall’uomo più volte, continua ad, inevitabilmente, uno dei punti ...