Wanda Nara fuori da Tiki Taka? Pardo vuota il sacco | “Discorso serio”

Tiki Taka - gelo tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Il conduttore ha inviato una lettera a Mediaset : La voce nei corridoi di Mediaset girava da giorni, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Pierluigi Pardo che ha confermato l’esistenza di una mail inviata ai vertici aziendali nella quale manifestava l’indisponibilità a proseguire l’avventura a Tiki Taka con Wanda Nara nel caso di permanenza all’Inter di Mauro Icardi.“La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia ...

Wanda Nara Esclusa da Tiki Taka! Le Ultime News! : Wanda Nara sarebbe stata Esclusa da Tiki Taka per ragioni legate alla causa di Icardi contro l’Inter. Ecco tutti i dettagli sul futuro televisivo della showgirl argentina… Non è un periodo facile per Wanda Nara, non soltanto per quanto riguarda le difficoltà e l’incertezza relativa a Mauro Icardi, bensì anche per la sua vita lavorativa. La showgirl non riesce a trovare un posto nella televisione italiana (dopo non essere stata ...

Cagliari-Inter - cori sessisti contro Wanda Nara : Brutta serata quella di ieri a Cagliari in occasione del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, i padroni di casa hanno affrontato l’Inter, successo per la squadra di Antonio Conte. A fare discutere sono stati gli episodi successi in tribuna, prima i buu razzisti nei confronti dell’attaccante Lukaku poi si è sentito anche un coro sessista nei confronti di Wanda Nara, moglie e procuratrice ...

Wanda Nara : “Icardi? Ci sono un paio di squadre” : Roma, 2 set. (AdnKronos) – La moglie e agente di , Wanda Nara, ieri notte ha lasciato lo studio di Tiki Taka, per “un impegno di lavoro”. La moglie dell’attaccante si è lasciata scappare un indizio: “Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile”. In realtà nell’ultimo giorno di mercato è una corsa per trovare una soluzione con il Psg alla finestra. Il club ...

Caso Icardi - Wanda Nara : “Un paio di squadre su Mauro - Napoli? La speranza…” : Caso Icardi, Wanda Nara: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ ex capitano nerazzurro a Tiki Taka Caso Icardi, Wanda Nara: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ attaccante argentino lascia uno spiraglio aperto al possibile colpo last minute. Lo fa attraverso i microfoni della trasmissione Mediaset Tiki Taka, della ...

Wanda Nara : “Mi piacerebbe questa soluzione per Icardi” : Wanda Nara, moglie – agente di Mauro Icardi é stata intervistata da TyCSports.com, aprendo al prestito semestrale al Boca Juniors: “Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi”, le parole della show-girl argentina. Dopo aver fatto gli auguri su Instagram a Lisandro Lopez, difensore degli Xeneizes, con un “Ci vediamo presto” Con tanto di cuoricini gialli e azzurri, la pista Boca ...

Wanda Nara e Giorgia Venturini : tensione dietro le quinte di Tiki Taka : Wanda Nara e Giorgia Venturini a Tiki Taka: è già rivalità? Ad una settimana dall’inizio della nuova stagione televisiva, cominciano già a circolare i primi gossip sulle due prime donne del programma calcistico Tiki Taka: Wanda Nara e Giorgia Venturini. Stando a quello che racconta Diva e Donna, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi […] L'articolo Wanda Nara e Giorgia Venturini: tensione dietro le quinte di Tiki Taka proviene da ...