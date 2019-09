Vulcano Stromboli | attività in calo | presto il piano di protezione civile di Ginostra

Vulcano Stromboli : decrescono i parametri di attività ma resta l’allerta arancione - divieto di sbarco : Anche nella giornata di oggi, dopo un’intensa notte di pioggia e fulmini sull’isola, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale VVF di Messina garantiscono la costante e professionale presenza a tutela della popolazione residente e turistica, con i mezzi di terra e di mare. Tre Funzionari della Protezione Civile sono stati trasportati, con il Gommone VF denominato BPS-02, al porticciolo di Ginostra per delle verifiche in loco e per coordinare un ...

Il Vulcano Stromboli ora fa paura - sale livello d’allerta : si temono nuove eruzioni : Il livello di allerta per il vulcano Stromboli è salito da quello giallo ad arancione. Lo ha deciso il Dipartimento della Protezione Civile, che ha disposto l’attivazione della fase operativa di pre-allarme, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di emergenza per l’isola.Continua a leggere

STROMBOLI ERUZIONE : ALLERTA ARANCIONE/ Il Vulcano fa paura : attivata fase preallarme : STROMBOLI ERUZIONE: Protezione civile innalza livello di ALLERTA ad ARANCIONE. vulcano fa paura: è stata attivata fase di preallarme. Le ultime notizie.

Vulcano Stromboli in eruzione : Protezione Civile innalza (ad arancione) il livello di allerta : Dopo la violenta esplosione di Mercoledì 28 Agosto e la successiva fase di intensa attività eruttiva, il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di disporre il passaggio di allerta da giallo...

Stromboli - sale il livello d'allerta : Vulcano in attività - esteso il divieto di navigazione. Rischio tsunami? : sale il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello da giallo ad arancione e l'attivazione della fase operativa di "preallarme", secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l'isola siciliana. La decisione è

Stromboli : nuova eruzione del Vulcano nella notte - cenere e lapilli sulle case : Il vulcano Stromboli, nelle isole Eolie, torna a dare spettacolo. A distanza di poco tempo da un'altra potente eruzione, nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 23:00, lo stesso si è nuovamente risvegliato. Questa volta però, a differenza di quanto accaduto mercoledì scorso, l'attività parossistica sarebbe leggermente inferiore. Nonostante tutto l'esplosione del vulcano ha fatto sì che sull'omonima isola di depositasse una coltre di ...

Notte di paura a Stromboli - due nuove esplosioni : l’attività del Vulcano è medio alta - coltre di cenere sull’isola e turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Notte di paura a Stromboli, dove ieri poco prima delle 23:00 si sono verificate due nuove esplosioni, dopo quella del 28 agosto che ha fatto impaurire molti turisti. Secondo alcune testimonianze l’attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri. Sull’isola si sono depositati una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico. In questo momento a Stromboli ci sono circa 3 mila turisti; meno ...

Stromboli : abitante - 'notte insonne - attività Vulcano ancora forte' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "E' stata una notte insonne, anche perché l'attività del vulcano non si è mai fermata ed è ancora molto forte, c'è del fumo che sale e poco fa c'è stata un'altra piccola esplosione. Insomma, non siamo per niente tranquilli". A parlare con l'Adnkronos è Gianluca Giuffrè

Stromboli - nuova eruzione del Vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...

Eruzione Stromboli : ”Evento diverso dal 2002 - ma bisogna tenere il Vulcano sotto controllo” : “Nel 2002 Stromboli ha fatto vedere di che cosa è capace, con onde alte fino a 10 metri che hanno interessato tutte le spiagge dell’isola, in quel momento diverse visto che eravamo a dicembre. Gli eventi che stanno accadendo adesso sono diversi in quanto legati all’arrivo in mare di materiale piroclastico prodotto da crateri sommitali e hanno provocato onde solo di qualche decimetro”. Ad affermarlo all’Adnkronos è ...

Paura a Stromboli - erutta il Vulcano e piovono lapilli incandescenti sulla parte abitata : Una forte esplosione dopo mezzogiorno, alcuni turisti si sono rifugiati in chiesa. L’Osservatorio dell’Ingv: «Dopo il 3 luglio il vulcano è rimasto instabile»

STROMBOLI - NUOVA ERUZIONE Vulcano/ Video - Canadair in volo 'mai un botto così forte' : STROMBOLI, ERUZIONE del VULCANO: Video. NUOVA forte esplosione prima dell'ERUZIONE: 'mai sentito un boato così', paura ma nessun danno.