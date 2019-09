Vuelta di Spagna – Da Jurancon a Pau | si ricomincia con una cronometro | percorso

Vuelta di Spagna – Il ds dell’UAE Emirates ammette : “il distacco di Aru? E’ arrivata una crisi nera…” : Il dirigente della squadra di Aru ha analizzato la situazione di classifica in cui versa il corridore sardo dopo nove tappe La situazione di classifica di Fabio Aru dopo nove tappe della Vuelta di Spagna è abbastanza complicata, il corridore sardo infatti ha oltre mezz’ora di ritardo da Quintana, un gap enorme se si considerano gli obiettivi della vigilia. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse La caduta della prima tappa però ha ...

Vuelta di Spagna – Quintana non si nasconde : “posso vincere - ma Roglic è praticamente il leader” : Il colombiano della Movistar ha parlato nel primo giorno di riposo, concentrandosi sulla crono di domani Nairo Quintana è attualmente il leader della Vuelta di Spagna, dopo nove tappe il colombiano comanda con sei secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Massimo Paolone/LaPresse Quest’ultimo domani potrà però contare su una cronometro che lo vede favorito indiscusso, permettendogli così di vestire la maglia rossa. Proprio su ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru non si nasconde : “giornata durissima - è un colpo duro da digerire” : Il corridore sardo ha analizzato la nona tappa della Vuelta, conclusa con un ritardo di oltre mezz’ora dal vincitore Pogacarù Brutta giornata per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna, il corridore sardo chiude con oltre mezz’ora di ritardo dal vincitore la nona tappa, fornendo una prestazione davvero deludente. “Oggi per me è stata una giornata durissima – le parole del ciclista dell’UAE Team Emirates – ...

Vuelta di Spagna – Pogacar vince la 9ª Tappa - Quintana maglia rossa : la nuova classifica generale : Tadej Pogacar vince la 9ª Tappa della Vuelta di Spagna, Nairo Quintana ottiene la maglia rossa: ecco la nuova classifica della corsa iberica Tadej Pogacar alza le braccia al cielo sul traguardo di Cortals d’Encamp. Il ciclista sloveno trionfa nella 9ª Tappa della Vuelta di Spagna al termine di una grande azione solitaria. Nairo Quintana, secondo in classifica, ottiene la maglia rossa. Il colombiano precede nella nuova classifica ...

Tadej Pogacar trionfa solitario nella 9ª Tappa della Vuelta di Spagna : caos Movistar - Soler la combina grossa! : Tadej Pogacar si prende la vittoria nella 9ª Tappa della Vuelta di Spagna: Soler prova l’azione solitaria piantando Quintana e Valverde, caos in casa Movistar La prima settimana della Vuelta di Spagna 2019 si chiude con una Tappa davvero interessante. Frazione breve ma impegnativa quella con inizia da Andorra La Vella e conclusione a Cortals d’Encamp. Un percorso lungo 94.4 km, composto da 3 salite importanti e un traguardo posto a 2000 ...

Vuelta di Spagna – Retroscena Astana : il bus si rompe - i corridori si ‘rifugiano’ in… caserma : Team Astana costretto a cambiarsi nella caserma dei pompieri, che imprevisto dopo l’arrivo ad Igualada Tappa tosta oggi alla Vuelta di Spagna 2019, i corridori sono pronti a dare spettacolo in una difficile frazione di montagna, che stravolgerà la classifica generale. Intanto arriva dalla Spagna un clamoroso Retroscena: l’Astana ha infatti dovuto fare i conti ieri con un buffo imprevisto. Il bus del team kazako si è rotto ed i ...

Vuelta di Spagna – Oggi la nona tappa : percorso - altimetria e favoriti della Andorra la Vella-Cortals d’Encamp : Oggi importante tappone di montagna alla Vuelta di Spagna: percorso, favoriti ed altimetria della nona frazione della corsa spagnola La maglia rossa ha cambiato nuovamente proprietario: ieri a Igualada è stato Edet a prendersi la maglia da leder e strapparla di dosso da Lopez. Oggi però potrebbero esserci nuovi stravolgimenti nella classifica generale, grazie alla tosta tappa che i corridori dovranno affrontare. 94,4 km da Andorra la Vella ...

Vuelta di Spagna – Edet nuova maglia rossa : la classifica generale dopo l’8ª tappa : Edet si prende la maglia rossa, Lopez scivola in terza posizione: la nuova classifica generale della Vuelta di Spagna E’ Arndt il vincitore dell’ottava tappa della Vuelta di Spagna: la fuga di cui è stato protagonista Edet, che ha trovato spazio nel gruppetto dei fuggitivi, ha permesso al francese di chiudere la tappa con lo stesso tempo del vincitore di oggi, riuscendo così a strappare di dosso a Lopez la maglia da leader. In ...

Vuelta di Spagna – Arndt si prende la tappa di Igualada - Nicolás Edet nuova maglia rossa : Vittoria in volata di Arndt nell’ottava tappa della Vuelta di Spagna: il 27enne tedesco della Sunweb sbaraglia la concorrenza ad Igualada Un finale di fuoco nell’ottava tappa della Vuelta di Spagna, ad Igualada, sotto la pioggia incessante, a trionfare stato Arndt. Dopo un percorso tortuoso e faticoso, i velocisti si sono resi protagonisti, regalando una volata da urlo, che ha visto il tedesco della Sunweb tagliare per primo ...

Vuelta di Spagna – Più gravi del previsto le condizioni di Uran - polmone perforato per il colombiano dopo la caduta : Il colombiano dell’Education First ha riportato la perforazione del polmone dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella sesta tappa della Vuelta di Spagna Sono ore di apprensione in casa Education First per le condizioni di Rigoberto Uran, coinvolto in una brutta caduta dUrante la sesta tappa della Vuelta di Spagna. Il corridore colombiano ha riportato la frattura della clavicola sinistra, della scapola e di una costola ma ...

Vuelta di Spagna – Frazione per velocisti da Valls a Igualada : percorso - altimetria e favoriti dell’8ª tappa : Dopo il durissimo arrivo in salita di ieri, la Vuelta di Spagna regala oggi una Frazione per velocisti che parte da Valls per concludersi a Igualada dopo 166,9 chilometri Si appresta a concludersi la prima settimana della Vuelta di Spagna che, da programma, presenta per oggi una tappa di 166,9 chilometri che scatta da Valls per concludersi a Igualada. LaPresse Una Frazione con un arrivo adatto ai velocisti, che dà un po’ di respiro ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru sorpreso da se stesso : “non pensavo di andare così bene in salita” : Il corridore sardo ha commentato l’esito della settima tappa, chiusa in ottava posizione al termine di una prestazione positiva Ottava posizione per Fabio Aru al termine della settima tappa della Vuelta di Spagna, partita da Onda e terminata a Mas de la Costa con una salita davvero complicata da gestire. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Il corridore sardo del team UAE Emirates ha gestito bene le energie e sopportato alla grande ...

Vuelta di Spagna – La maglia rossa torna sulle spalle di Lopez - la nuova classifica generale dopo la 7ª tappa : Il colombiano dell’Astana torna in testa alla classifica generale con sei secondi di vantaggio su Roglic, terzo il vincitore della settima tappa Valverde Cambia nuovamente padrone la maglia rossa dopo la settima tappa della Vuelta di Spagna, vinta da Alejandro Valverde davanti a Primoz Roglic. Il nuovo leader della classifica generale è Miguel Angel Lopez, a cui basta il terzo posto di oggi per tornare davanti a tutti. Il colombiano ...

Vuelta di Spagna – Valverde torna a ruggire - ‘Don Alejandro’ domina la 7ª tappa : Lopez si riprende la maglia rossa : Il capitano della Movistar si prende la dodicesima vittoria in carriera alla Vuelta, precedendo sul traguardo Roglic e Miguel Angel Lopez Splendido Alejandro Valverde nella settima tappa della Vuelta di Spagna, il campione del mondo in carica si prende una vittoria pazzesca, al termine di un’ultima salita davvero impegnativa. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Lo spagnolo della Movistar tiene a bada Roglic e Miguel Angel Lopez, con ...