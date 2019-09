Vuelta a España 2019 | tutti contro Roglic! Possibili scenari tattici e possibili alleanze

Vuelta a España 2019 : Italia - una comparsa invisibile. Brambilla 30° - il ‘miglior’ azzurro di una delle peggiori edizioni di sempre : Gianluca Brambilla, 30esimo a 32’13” da Primoz Roglic. L’alfiere della Trek-Segafredo è il miglior Italiano in classifica generale alla Vuelta di Spagna dopo la decima tappa, la durissima cronometro di Pau che ha letteralmente stravolto la graduatoria in favore del fuoriclasse sloveno. Si tratta di un risultato oggettivamente poco brillante per la compagine nostrana impegnata in terra iberica, conseguenza del ritiro di Davide ...

Vuelta a España 2019 : Tadej Pogacar ‘vede’ il podio. Da verificare le doti di fondo sulle grandi montagne : Dopo la spettacolare vittoria sull’Alto Els Cortals d’Encamp, Tadej Pogacar ha superato brillantemente anche l’esame della cronometro alla Vuelta a España 2019. Prima del giorno di riposo avevamo lasciato il 20enne sloveno mentre esultava per il successo più importante della carriera, ottenuto dopo essere riuscito a staccare tutti gli avversari sulla salita finale con un grande attacco. Oggi lo ritroviamo 11° al traguardo di Pau, al ...

Vuelta Espana : Roglic vola nella cronometro - sua la tappa e la maglia rossa : La cronometro individuale di Pau ha cambiato completamente il volto e gli equilibri della Vuelta Espana. Come previsto Primoz Roglic ha vinto la tappa e conquistato la maglia rossa, ma il corridore sloveno ha assestato agli avversari una spallata ancora più decisa di quanto si pensasse. Il capitano della Jumbo Visma è volato sul tracciato di 36 km, tecnico e ricco di cambi di ritmo, mentre l’ormai ex maglia rossa Nairo Quintana è sprofondato ...

Classifica Vuelta a España 2019 - decima tappa : Primoz Roglic ammazza la corsa - Valverde a 1’52”! Quintana e Lopez oltre i 2' : Primoz Roglic ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Vuelta di Spagna, lo sloveno ha letteralmente dominato la cronometro individuale di Pau (36 km adatti agli specialisti delle prove contro il tempo) e ha inflitto distacchi pesantissimi a tutti gli avversari per il trionfo conclusivo nella corsa a tappe in terra iberica. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha indossato la maglia rossa con una facilità imbarazzante e si è portato in testa ...

Vuelta a España 2019 - risultato decima tappa : Primoz Roglic devastante a cronometro. Scappa via in classifica generale : Si ritorna in gara con una frazione decisiva alla Vuelta a España 2019 dopo il primo giorno di riposo. Oggi è andata in scena la decima tappa: una cronometro individuale completamente in terra francese da Jurançon a Pau, di 36,2 chilometri piuttosto mossi ma adatti ovviamente agli specialisti delle prove contro il tempo. A dominare è stato l’uomo più atteso: questa volta niente beffa come nella cronosquadre di apertura, Primoz Roglic vince ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Cronometro Jurancon-Pau in DIRETTA : si comincia - Roglic per ipotecare la corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla decima tappa della Vuelta a España 2019, una fondamentale Cronometro di 36,2 km da Jurançon a Pau. Percorso, favoriti e altimetria della decima tappa – I possibili distacchi tra gli uomini di classifica – La startlist e i pettorali di partenza della Cronometro – La cronaca della nona tappa – La classifica generale ...

Vuelta a España - Fabio Aru fuori classifica. Giuseppe Saronni : “Non doveva fare il Tour”. Rinnovo difficile con la UAE : 13 luglio 2017. Fabio Aru, dopo aver staccato tutti a La Planche des Belles Filles, conquista la maglia gialla al Tour de France nella difficile tappa con arrivo in salita a Peyragudes. Quel giorno la carriera del sardo potrebbe aver raggiunto l’apice, salvo virare verso una parabola discendente che appare senza fine. Quella Grande Boucle fu conclusa dal Cavaliere dei Quattro Mori in quinta posizione, con un vistoso calo di condizione ...

Vuelta a España 2019 : a che ora partono Fabio Aru e Nairo Quintana. Programma - startlist e pettorali della cronometro : Torna in scena, dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta a España 2019: subito una frazione decisiva, la decima, con una cronometro individuale di 36,2 chilometri da Jurançon a Pau. Ci dovrebbero essere importanti distacchi tra gli uomini di classifica: quasi sicuramente dovrebbe cambiare la Maglia Rossa. Andiamo a scoprire a che ora partiranno i vari corridori: alle 15.46 sarà la volta di un Fabio Aru andato in crisi in salita, mentre ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Decima tappa in DIRETTA : Roglic per far saltare il banco nella cronometro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLA cronometro DI OGGI I POSSIBILI DISTACCHI TRA I FAVORITI nella cronometro DI OGGI ORARI DELLA cronometro E COME VEDERLA IN TV E STREAMING IL BORSINO DEI FAVORITI DOPO NOVE TAPPE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI LE PAGELLE DELLA tappa DI OGGI VIDEO HIGHLIGHTS DELLA tappa DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI TADEJ POGACAR FABIO ARU ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Cronometro Jurancon-Pau in DIRETTA : percorso piatto - Roglic può fare il vuoto. Quintana e Valverde devono difendersi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE percorso, favoriti e altimetria della decima tappa – I possibili distacchi tra gli uomini di classifica – La startlist e i pettorali di partenza della Cronometro – La cronaca della nona tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2019. Quella odierna sarà una delle frazioni ...

Vuelta a España 2019 : i possibili distacchi tra gli uomini di classifica nella cronometro di oggi. Roglic può fare malissimo rivali : Ci siamo, è arrivato, finalmente, il momento della cronometro di Pau, una delle tappe chiave di questa 74esima edizione della Vuelta a España. A poche ore dal via, in classifica generale, ci sono quattro corridori, vale a dire la maglia roja Quintana, Roglic, Lopez e Valverde, raccolti in appena 20″. La frazione odierna, dunque, andrà a stravolgere completamente la situazione attuale, dato che in una prova contro il tempo di 36 km, come è ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (3 settembre). Guida tv e streaming : oggi (3 settembre) andrà in scena la decima tappa della Vuelta a España 2019, 36.2 Km di cronometro individuale da Jurancon a Pau. Il percorso non è totalmente piatto, ma comunque adatto agli specialisti. Pronti, via e la strada inizierà a salire con la Côte de Beauvallon (2 km al 7%). Un tratto di falsopiano di circa 10 km e una breve discesa, precedono la Côte de l’Église (1-5 km 6%), posta al km 21 in corrispondenza del secondo intertempo. ...

LIVE Vuelta a España 2019 - decima tappa Jurançon-Pau in DIRETTA : orario - tv - streaming - startlist cronometro e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA Vuelta (MARTEDÌ 3 SETTEMBRE) Eccoci al via della seconda settimana della Vuelta a España 2019. Quella in programma per quest’oggi è la decima tappa, nonché unica cronometro individuale della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Saranno 36,2 i chilometri contro il tempo da Jurançon a Pau per una frazione dedicata agli specialisti di queste prove. Ci vorrà tecnica, ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (3 settembre) : decima tappa Jurançon-Pau. Orario d’inizio e su che canale vederla. La startlist della cronometro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta A España 2019 DALLE ORE 13.30 (3 settembre) Martedì 3 settembre, decima tappa della Vuelta a España 2019, l’unica cronometro individuale della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Saranno 36,2 i chilometri da Jurançon a Pau, e la strada favorirà gli specialisti. Ci vorrà perfezione fisica e mentale nell’affrontare al meglio questa prova contro il ...