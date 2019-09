Volkswagen - Una nuova crossover per il mercato globale

Fonte : quattroruote

(Di martedì 3 settembre 2019) Laha diffuso il teaser di un nuovo modello destinato al, confermando che per la prima volta tutto lo sviluppo sarà affidato allado Brasil. Il gruppo tedesco ha comunicato anche ulteriori investimenti in Sud America, che portano a 1,5 miliardi l'ammontare previsto tra il 2016 e il 2020. In Brasile nel 2020, in Europa nel 2021. Basata sulla piattaforma Mqb, la vettura, denominata temporaneamente New Urban Coupé, ha le proporzioni di unasportiva compatta, sulla falsariga di quanto visto recentemente con la Q3 Sportback. Sarà presentata nella primavera del 2020. La produzione sarà avviata entro la fine del prossimo anno nella fabbrica brasiliana di Anchieta, mentre nel 2021 inizierà l'assemblaggio e la commercializzazione in Europa.

