Vieni da Me si allunga | Balivo al posto de Il Paradiso delle Signore

Fonte : lanostratv

(Di martedì 3 settembre 2019) Caterinada Me sie prende ilde IlDopo aver trascorso alcune settimane in vacanza, Caterinaè pronta a tornare al lavoro. Da lunedì 9 settembre torna dida Me, il talk della fascia post-prandiale di Rai1 che nella scorsa stagione ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, pari a 1.706.000 telespettatori, e share, pari al 12,28%. Spazio, come sempre, alle interviste dei personaggi famosi e persone comuni; immancabili i segmenti dedicati a La Cassettiera e il gioco a premi ‘A casa di?’ in cui il pubblico da casa deve indovinare a quale Vip appartiene l’appartamento. Come riportato da Blogo,da Me sie prende ilde Il. Caterina, dunque, dovrebbe iniziare la puntata alle 14 e chiudere alle 16, anzichè alle 15.30, per far da traino alla nuova edizione de La ...

