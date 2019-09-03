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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 11 | 30 Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 11:30 (Di martedì 3 settembre 2019) Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VITERBO, CURA DI VETRALLA E CAPRANICA DI VITERBO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTE NUOVA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA A SANTA LUCIA TRA VIA MOLISE E VIA ALBACHIARA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA VIA APPIA DOMIZIANA A FORMIA RALLENTAMENTI TRA LA REGIONALE VIA FLACCA E LA ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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