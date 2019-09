Venezia 76 | Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv | il cinema italiano e i

Taylor Mega lascia il segno : ‘trasparente’ sul red carpet a Venezia : Taylor Mega lascia il segno: ‘trasparente’ ed esplosiva sul red carpet a Venezia. I fan all’assalto. Lei: “Non resisto” Non poteva mancare l’esplosiva Taylor Mega su una delle passerelle più glamour d’Italia, il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E infatti non è mancata, così come non è mancato il suo stile inconfondibile, […] L'articolo Taylor Mega lascia il segno: ...

Penelope cattura i flash sul red carpet della Mostra di Venezia : Un'elegantissima Penelope Cruz, in abito bianco con balze di tulle, ha fatto impazzire fotografi e fan sul red carpet della Mostra di Venezia. L'attrice spagnola ha presentato il film di Olivier Assayas "Wasp network", in concorso al festival, con Gael Garcia Bernal.

Climate Camp a Venezia - portiamo il global strike sul red carpet : di Damiano Vincelli L’estate sta finendo, e con lei noi attivisti di Fridays For Future ci prepariamo al ritorno tra i banchi di scuola per iniziare una nuova stagione di studio e attivismo ambientale. Però, prima che torni il caldo anomalo dell’autunno, prima che comincino gli imprevedibili acquazzoni e temporali, rimane ancora un appuntamento per gli striker di tutta Europa: dopo essere stati a vari Campeggi climatici, manifestazioni e ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis incantano sul red carpet a Venezia. Ma lui commette una leggerezza : Andrea Iannone e Giulia De Lellis incantano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La super coppia del gossip è stata ospite al Lido e ha suscitato la curiosità dei tanti fan presenti in Laguna per Venezia 76. Ma il pilota della MotoGp, ex fidanzato di Belen Rodriguez, commette uno strano gesto che non passa affatto inosservato. Iannone e De Lellis sono stati ospiti alla premiere del film ‘The Laundromat’. Vedendo le ...

Michelle Hunziker a Venezia - vestaglia sexy sul red carpet. Spaccatura vertiginosa - paparazzi impazziti : Una diva sul red carpet di Venezia. Michelle Hunziker sbarca al Lido per la Mostra del Cinema e lo fa con la consueta ironia e simpatia. Tanti sorrisi, qualche smorfia. nessuna posa da star irraggiungibile. D'altronde, la svizzera è diventata una regina della tv italiana proprio puntando sulla sua n

Mostra del Cinema di Venezia - Joker è un incredibile oggetto cinematografico : Ridi pagliaccio. Quando uscirete, stupiti e sconvolti, da Joker, in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nelle orecchie risuonerà per parecchio tempo la risata di Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da Joaquin Phoenix. Una sonorità tra lo sguaiato, l’isterico e lo stridulo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Arthur sta male. E più sta male più ride senza controllo. In casa. Al lavoro. Tra la gente. ...

Melissa Satta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia - mozzafiato e sexy senza camicetta : mozzafiato Melissa Satta sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Bellissima e sensuale, tacchi vertiginosi, smoking nero doppiopetto, lasciato semi aperto per Mostrare il décolleté perfetto, coperto con un mini top dorato. Melissa ha stregato i paparazzi e catturato

Bar Refaeli incinta del terzo figlio/ Red Carpet a Venezia : pancino bene in vista : Bar Refaeli ha sfilato sul red Carpet della seconda giornata dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia, mostrandosi incinta in tutto il suo splendore.