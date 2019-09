Venezia 76 | gli arrivi delle star | è il giorno di Chiara Ferragni e Fedez

I tagli di capelli per questo autunno? Sfilano tutti a Venezia : Mai come nel mese di settembre i capelli sono protagonisti. L'estate è finita e si sente la necessità di dare una sfoltita o una spuntata alla chioma. In più il pretesto di prenotare dal barbiere di fiducia arriva anche grazie agli attori. Un esempio è il lob di Robert Pattinson nel film The King. Tanti altri, invece, arrivano direttamente dal tappeto rosso della Mostra di Venezia. Se al Festival di Cannes ...

Caterina Balivo - monumentale scollatura a Venezia : tutti gli occhi su di lei - da urlo / Guarda : Caterina Balivo ha incantato Venezia con un look sexy ed esuberante. La bella conduttrice Rai è arrivata in vaporetto con il marito Guido Maria Brera in tailleur nero in cui la parte da leone la faceva una scollatura vertiginosa sul decolletè. Caterina si è concessa una breve apparizione al Lido pri

Sul red carpet si presenta così : meraviglia sexy a Venezia. Naturalmente accompagnata dal suo fidanzato - il noto cantante italiano : Occhi penetranti, bella da impazzire. Parliamo di Bella Thorne, con un abito di cristallo a ospite alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La manifestazione sta attirando le attenzioni dei media internazionali grazie alle star che ogni sera calcano il red carpet. Lo scorso fine settimana è stato presentato in anteprima mondiale il film “Joker” e a incantare tutti per bellezza e sensualità è proprio lei: Bella Thorne, che per ...

Michelle Hunziker a Venezia - vestaglia sexy sul red carpet. Spaccatura vertiginosa - paparazzi impazziti : Una diva sul red carpet di Venezia. Michelle Hunziker sbarca al Lido per la Mostra del Cinema e lo fa con la consueta ironia e simpatia. Tanti sorrisi, qualche smorfia. nessuna posa da star irraggiungibile. D'altronde, la svizzera è diventata una regina della tv italiana proprio puntando sulla sua n

Mostra del Cinema di Venezia - Vivere di Francesca Archibugi : commedia su tutti gli umani bisogni del mondo : “Love Is All You Need” cantavano i Beatles e onde non scordarselo, ecco un poster ben inquadrato su una parete di casa Attorre. Perché ciò di cui Susi, Luca e la loro piccola Lucilla hanno bisogno è solo, unicamente ed esclusivamente l’amore. Niente di meno e niente di più, ma soprattutto nulla di diverso sugli schermi del dramedy all’italiana 2.0 come si impara dalla visione di Vivere di Francesca Archibugi. “Un titolo talmente enorme che ...

Iannone e Giulia De Lellis a Venezia : gli abiti e i mugugni dei fan : Andrea Iannone e Giulia De Lellis sbarcano a Venezia: gli abiti particolari e i mugugni dei fan Giulia De Lellis e Andrea Iannone sbarcano a Venezia dove in questi giorni si sta tenendo la 76ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. La kermesse è iniziata il 28 agosto e si chiuderà il 7 settembre. Da […] L'articolo Iannone e Giulia De Lellis a Venezia: gli abiti e i mugugni dei fan proviene da Gossip e Tv.

Bar Refaeli incinta del terzo figlio/ Red Carpet a Venezia : pancino bene in vista : Bar Refaeli ha sfilato sul red Carpet della seconda giornata dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia, mostrandosi incinta in tutto il suo splendore.

Alessandra Mastronardi conquista tutti Venezia. Ma questa volta il dettaglio non passa inosservato : L’attrice napoletana riesce a mettere in ombra star internazionali e stupende come Kristen Stewart e Scarlett Johansson. E si aggiudica lo scettro della più chic, battendo perfino la splendida Monica Bellucci. È stata Alessandra Mastronardi, la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 76, a dare il via ufficiale al red carpet nella giornata inaugurale. Toccherà alla 33enne attrice condurre tra meno di un’ora la cerimonia di apertura. Sul red ...

Al Lido di Venezia, per prima, è arrivata Monica Bellucci. Con gli occhiali scuri e il sorriso di rito, è sbarcata alla Mostra del Cinema per la riedizione di Irreversible, il film di Gaspar Noé in cui, nel 2002, ha recitato insieme all'ex ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Candice Swanepoel sbarca a Venezia e rompe tutti gli schemi sul red carpet : Per stupire a Venezia non basta esagerare. Non è sempre l’abito più luccicante, il più maestoso, il più stravagante ad attirare l’attenzione alla Mostra del Cinema, ma anche quello più “fuori luogo”. Lo sa bene l’angelo di Victoria’s Secret Candice Swanepoel che ha sfilato sul red carpet con un outfit fuori dagli schemi, firmato dalla casa di moda italiana Etro. La ...