Vasco Rossi attacca Gianluigi Paragone | “Cʼè chi dice no lo dico io | giù le mani dalle

Vasco Rossi vs Paragone - M5s - / "C'è chi dice no? Politica non tocchi le mie canzoni" : Vasco Rossi vs Paragone per "C'è chi dice no". Lo sfogo del Blasco dopo che il grillino ha utilizzato un suo pezzo in un video

Vasco Rossi contro Paragone : “Giù le mani dalle canzoni” - lo scontro inatteso : Gianluigi Paragone, la polemica coi 5Stelle e l’uso di C’è chi dice no In queste ore il dibattito politico è accesissimo perché le sorti del possibile governo rosso-giallo sono appese a un filo, ovvero alla decisione degli iscritti alla piattaforma Rousseau di accettare o meno l’alleanza, e non un semplice contratto, fra il Partito […] L'articolo Vasco Rossi contro Paragone: “Giù le mani dalle canzoni”, ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : “Giù le mani dalle mie canzoni. Non autorizzo a usarle per fini politici” : “C’è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni!”. Vasco Rossi in un post su Instagram lo dice chiaramente: non si strumentalizzino i suoi pezzi per questioni politiche. Un riferimento diretto al senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che oggi in un video ha usato il pezzo del Blasco per anticipare il suo “no” al quesito sul governo giallorosso che sarà sottoposto ...

Vasco Rossi dice no : I politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni : Vasco Rossi non ci sta. Il rocker di Zocca bacchetta i politici italiani durante questa crisi di governo. La loro colpa? Utilizzare le canzoni del Blasco per gli slogan. Una scelta che il Vasco non condivide e che lo ha portato a esprimere pubblicamente il suo dissenso.\\ La goccia che ha fatto traboccare il vaso in Vasco Rossi è stato un video condiviso dall'esponente del MoVimento 5 Stelle Gianluigi Paragone. Il senatore e giornalista ha ...

Vasco Rossi attacca Paragone (M5s) e i politici : "'C'è chi dice no' lo dico io - giù le mani dalle canzoni" : Il cantante reagisce stizzito dopo che il senatore pentastellato ha utilizzato il suo brano per anticipare l'intenzione di voto su Rousseau che deciderà le sorti del nuovo governo con il Pd

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone per l’uso politico di C’è Chi Dice No : “Giù le mani dalle mie canzoni” : Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone: se è vero che C'è Chi Dice No, il rocker lo fa per prendere le distanze da chiunque usi le sue canzoni senza autorizzazione, soprattutto se per le proprie battaglie politiche. Il senatore del Movimento 5 Stelle ha usato le parole e le note di Vasco Rossi per dirsi contrario all'accordo di coalizione per la nascita del nuovo governo guidato dal premier incaricato Giuseppe Conte e sostenuto dai ...

Governo - Paragone cita Vasco Rossi : “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” : Per annunciare il proprio voto contrario, attraverso la piattaforma Rousseau,sul possibile Governo appoggiato da M5s e Pd, il senatore Gianluigi Paragone cita la canzone di Vasco Rossi, C’è chi dice no. “Io non ci sto, io non mi vendo a un partito ipocrita” ha detto in un video su Facebook. L'articolo Governo, Paragone cita Vasco Rossi: “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Svelata la cover di Io Sono Bella di Emma - nuovo singolo dal 6 settembre scritto da Vasco Rossi : La cover di Io Sono Bella di Emma è finalmente rivelata. Dopo alcuni giorni di attesa, seguiti all'annuncio dell'artista sui suoi social, ecco arrivare la copertina del singolo che sarà in radio dal 6 settembre e che porta la firma, com'è noto, di Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Nella cover, si scorge l'artista di spalle, con i capelli raccolti e una rosa rossa ardente sul capo. In questi giorni, Emma si è sprecata in anticipazioni, compresa ...

Emma Marrone lancia Io Sono Bella/ La cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi : Emma Marrone lancia Io Sono Bella, la cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi è finalmente on line sui profili social della salentina

Vasco Rossi - dopo l’assalto dei fan (e la fuga) il cantante torna in spiaggia per incontrare i suoi sostenitori. Ma questa volta non è da solo : dopo l’assalto dei fan sulla spiaggia di Castellaneta Marina (in provincia di Taranto) dove sta trascorrendo alcune settimane di vacanza, Vasco Rossi, cappellino in testa e t-shirt, torna sul bagnasciuga per salutare i suoi sostenitori (questa volta accompagnato dagli uomini della sicurezza). E loro intonano ‘Albachiara’ insieme a lui Il video è stato pubblicato sui canali social del cantante L'articolo Vasco Rossi, dopo ...

Vasco Rossi - le corse in spiaggia - «l’assalto dei fan». L’estate delle star : Estate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate 2019. Le vacanze delle starEstate ...

Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina a settembre 2019 - come partecipare al nuovo raduno : come è ormai tradizione da qualche anno a questa parte, anche il pRossimo settembre ci sarà un Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina destinato ad accogliere 50 fan, per un nuovo raduno ufficiale organizzato dal fan club. Non si tratta di incontri occasionali sulla spiaggia - ormai altrettanto abituali per il rocker di Zocca, che si concede lunghi bagni di folla tra i villeggianti nella località Marina pugliese eletta a suo buen ...

Vasco Rossi ASSALITO IN SPIAGGIA SCAPPA/ Video - i fan : 'Fatelo respirare maleducati' : VASCO ROSSI, disavventura per il rocker di Zocca: i fan lo hanno ASSALITO in SPIAGGIA costringendolo a SCAPPAre. Alcuni fan sui social: 'maleducati'

Vasco Rossi assalito dai fan in spiaggia : il Blasco è costretto a scappare : Un gruppo di fan, armati di cellulari, ha letteralmente assalito Vasco Rossi sulla spiaggia di Castellaneta Marina, costringendo il rocker alla fuga in costume e ciabatte. La scena è stata ripresa in un video poi pubblicato sui social. Scene da panico ieri sulla spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il cantante Vasco Rossi è stato letteralmente assalito da un folto gruppo di fan. Urla, grida e spintoni hanno ...