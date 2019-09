Usuraio arrestato in flagrante dalle Fiamme Gialle

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) La Guardia di Finanza di Brescia hain flagranza di reato un imprenditore-che insieme ad un pregiudicato albanese estorceva cifre altissime a persone in difficoltà e le minacciava in caso rifiutassero di pagare Federica Grippo Gli uomini delledi Brescia hannoun-imprenditore originario di Bergamo. L'uomo prestava denaro a persone in difficoltà economica, per poi chiedere in seguito la restituzione dei soldi con tassi di interessi altissimi. L'aveva anche assoldato un pregiudicato albanese, che aveva il compito di riscuotere il denaro e di minacciare le vittime qualora si rifiutassero di pagare. I finanzieri hanno scoperto el'uomo grazie alla denuncia di una delle vittime, che si era purtroppo rivolta all'estorsore in cerca di soldi in un momento di grave difficoltà. Dopo un anno però, l'aveva ...

