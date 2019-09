Usa | 14enne stermina la sua famiglia | poi confessa

Usa - 14enne uccide sua intera famiglia : 12.01 Un ragazzo di 14 anni ha ucciso a colpi di pistola la sua intera famiglia composta da 5 persone. E' avvenuto a Elkmont, nel nord dello Stato dell'Alabama, al confine con il Tennessee. Lo ha reso noto l'ufficio dello sceriffo. Il 14enne ha confessato la strage e sta collaborando con le autorità. I motivi del suo gesto non sono ancora noti. Tre delle vittime sono morte all'interno dell'abitazione, le altre due sono decedute in ospedale.

Rimini - albergatore arrestato con l’accUsa di abusi su un 14enne : Rimini, albergatore arrestato con l’accusa di abusi su un 14enne Secondo il racconto fatto dallo stesso ragazzo, l’uomo avrebbe approfittato di un momento in cui era rimasto solo, addormentato su una poltrona dell'hotel a tarda notte, per molestarlo. Il 57enne ha negato ogni accusa Parole chiave: ...

Allarme virus trasmesso da zanzare - già 3 vittime negli Usa : una 14enne è in fin di vita : EEE, paura virus delle zanzare negli Usa: già tre morti, 14enne in fin di vita in Michigan. Il virus dell'encefalite equina (EEE) trasmesso dalle zanzare infette, sta seminando il panico negli Stati Uniti, dove dall'inizio del mese di agosto si contano già 3 vittime. L'ultimo caso, in ordine temporale, è quello di una 14enne del Michigan in fin di vita: "Ecco cosa fare per proteggersi, non uscite al tramonto e all'alba".\

14enne malata di Leucemia riabbraccia la madre : le due erano state separate al confine Messico-Usa : Ixcell Sandoval Perez, 14 enne malata di Leucemia, ha potuto riabbracciare sua madre Dalia. L’incontro è avvenuto in aeroporto a Durham, nella Carolina del Nord, dove la giovane si sta curando dalla malattia. Dalia aveva tentato di entrare negli Stati Uniti per stare vicina alla figlia ma le era sempre stato negato.Ixcell Perez is here! She’s now waiting for her mother Dalia at @RDUAirport after months of back and forth. I’m told ...