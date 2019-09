Usa | 14enne spara e uccide intera famiglia di 5 persone in Alabama La polizia | “Ha

Allarme virus trasmesso da zanzare - già 3 vittime negli Usa : una 14enne è in fin di vita : EEE, paura virus delle zanzare negli Usa: già tre morti, 14enne in fin di vita in Michigan. Il virus dell'encefalite equina (EEE) trasmesso dalle zanzare infette, sta seminando il panico negli Stati Uniti, dove dall'inizio del mese di agosto si contano già 3 vittime . L'ultimo caso, in ordine temporale, è quello di una 14enne del Michigan in fin di vita : "Ecco cosa fare per proteggersi, non uscite al tramonto e all'alba".\\ negli Stati Uniti è ...

14enne malata di Leucemia riabbraccia la madre : le due erano state separate al confine Messico-Usa : Ixcell Sandoval Perez, 14 enne malata di Leucemia, ha potuto riabbracciare sua madre Dalia. L’incontro è avvenuto in aeroporto a Durham, nella Carolina del Nord, dove la giovane si sta curando dalla malattia. Dalia aveva tentato di entrare negli Stati Uniti per stare vicina alla figlia ma le era sempre stato negato.Ixcell Perez is here! She’s now waiting for her mother Dalia at @RDUAirport after months of back and forth. I’m told ...