US Open – Elina Svitolina è la prima semifinalista | la tennista ucraina stende Johanna

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019)è ladell’edizione 2019 degli US: labatteKonta in due set Ladelle quattro semifinaliste degli USha finalmente un nome e un cognome.numero 5 al mondo, ha sconfittoKonta (numero 16 WTA) nel primo dei quarti di finale dello Slam americano.si è imposta dopo 1 ora e 42 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 / 6-4. In semifinale laaffronterà la vincente del match fra Serena Williams e Qiang Wang. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USè la: laKonta SPORTFAIR.

Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Dopo Wimbledon anche gli US Open: Elina Svitolina centra la seconda semifinale consecutiva in uno Slam battendo Johanna K… - Eurosport_IT : Dopo Wimbledon anche gli US Open: Elina Svitolina centra la seconda semifinale consecutiva in uno Slam battendo Joh… - SuperTennisTv : Elina #Svitolina ci sta prendendo gusto! ?? Seconda semifinale Slam consecutiva dopo Wimbledon per l’ucraina, che s… -