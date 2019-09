Uragano Dorian | ecco perché si chiama così

Allerta Meteo - conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...

Uragano Dorian stazionario sulle Bahamas - poi si dirigerà “pericolosamente” verso la Florida : L’Uragano Dorian è stato declassato a categoria 3, con venti che soffiano ancora fino a 200 km/h: resta “stazionario” appena a nord dell’isola di Grand Bahama, secondo quanto reso noto dal National Hurricane Center statunitense. Dorian continuerà a imperversare nell’area per buona parte della giornata di oggi, prima di muoversi lentamente in direzione nordovest, “avvicinandosi pericolosamente alle coste ...

L’Uragano Dorian stazionario sulle Bahamas da oltre 24 ore : Grand Bahama devastata - case invase dall’acqua fino al primo piano [VIDEO SHOCK] : L’uragano Dorian si è indebolito alla categoria 3, portando venti di 201km/h. Nonostante l’indebolimento però, rimane stazionario, centrato a nord della parte centrale dell’isola di Grand Bahama, dove è riportata una Storm Surge (innalzamento del livello del mare) catastrofica. Alcune parti di Grand Bahama, soprattutto la parte centrale, hanno trascorso ben oltre 12 ore sotto i venti di massima intensità delL’uragano Dorian. Dalle prime ore di ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio dell’Uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

Bordoni : allagamenti e disagi ovunque - eppure non è passato Uragano Dorian : Roma – “Oggi per fortuna il sole torna a splendere su Roma. La fortuna pero’ e’ solo per l’amministrazione della Capitale perche’ quello di ieri non era di certo l’uragano Dorian: sono bastati dieci, forse quindici, minuti di precipitazioni intense e sparse per annoverare il fattore ‘potrebbe piovere’ tra le peggiori sciagure per questa Citta’. allagamenti e disagi ovunque. Cosi’ ...

Bahamas - donna accoglie 97 cani in casa per salvarli dall'Uragano Dorian : Chella Phillips, una donna che gestisce un rifugio per randagi, ha accolto in casa sua novantasette cani, pubblicando poi su Facebook le immagini della convivenza con i quattrozampe durante la tempesta. Ben 79 animali sono stati ospitati nella sua camera da letto.

Uragano Dorian - cinque morti alle Bahamas : «Devastazione senza precedenti» : L'Uragano Dorian è stato declassato a categoria 3, mentre continua a imperversare sulle Bahamas, procedendo lentamente in direzione della Florida con venti fino a 200 chilometri...

Uragano Dorian flagella le Bahamas - case distrutte e inondate. Cinque vittime : Situazione drammatica alle Bahamas dove l'Uragano Dorian continua ad abbattersi senza tregua da oltre 36 ore. Il ciclone tropicale ha fortemente rallentato il suo moto verso ovest, come già vi...

Usa - l'Uragano Dorian provoca cinque morti alle Bahamas e avanza verso la Florida : Non si placa la furia dell'uragano denominato Dorian sulle isole Bahamas, dove la tempesta ha stazionato nelle ultime dieci ore, provocando morti e distruzione. Sarebbero per il momento cinque le vittime accertate, tra cui un bambino di otto anni. La tempesta si trova ancora sull'isola di Grand Bahama, la principale dell'arcipelago caraibico, ma adesso si sta cominciando a muoversi lentamente verso la Florida, dove è attesa nelle prossime ore. ...

Uragano Dorian - 5 morti alle Bahamas e ora punta la Florida : “Cadaveri per le strade” : Dopo aver flagellato le Bahamas uccidendo almeno cinque persone l'Uragano Dorian si è indebolito ma continua a far paura. La perturbazione, che punta la Florida, resta ancora un grave pericolo. Le evacuazioni procedono nelle cittadine sulla costa più esposte e anche in Georgia e North e South Carolina.Continua a leggere

Uragano Dorian DECLASSATO A CATEGORIA 3/ Attesa in Florida - 5 morti alle Bahamas : URAGANO DORIAN DECLASSATO a CATEGORIA 3. In Florida attendono il suo arrivo dopo la distruzione alle Bahamas: 5 morti e 21 feriti. I dettagli

Uragano Dorian - il palazzo alle Bahamas è devestato : papà canta e culla figlio neonato : Il ciclone è rimasto per 36 ore sull’arcipelago delle Bahamas,causando ingenti danni e provocando almeno cinque morti. Nel video, una delle tante scene di devastazione all’interno di un condominio. Un papà, tuttavia, dopo aver messo in salvo il figlio neonato, gli canta una canzone con un filo di voce e lo culla. L’Uragano è stato declassato a categoria tre, ma la situazione resta drammatica. L'articolo Uragano Dorian, il ...

Uragano Dorian : tempesta declassata a 3ª categoria : L’Uragano Dorian si è leggermente indebolito ed è stato declassato a tempesta di 3ª categoria mentre ha colpito le Bahamas con venti a 205 km/h. Il National Hurricane Center di Miami ha riferito nel suo ultimo bollettino che la tempesta rimane sull’isola di Grand Bahama e ha avvertito i residenti di rimanere nei rifugi. Almeno 5 persone sono morte alle Isole Abacos alle Bahamas a seguito del passaggio dell’Uragano, e circa 20 ...