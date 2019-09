Uragano Dorian | 5 morti alle Bahamas e ora punta la Florida | “Cadaveri per le strade”

Uragano Dorian DECLASSATO A CATEGORIA 3/ Attesa in Florida - 5 morti alle Bahamas : URAGANO DORIAN DECLASSATO a CATEGORIA 3. In Florida attendono il suo arrivo dopo la distruzione alle Bahamas: 5 morti e 21 feriti. I dettagli

Uragano Dorian - il palazzo alle Bahamas è devestato : papà canta e culla figlio neonato : Il ciclone è rimasto per 36 ore sull’arcipelago delle Bahamas,causando ingenti danni e provocando almeno cinque morti. Nel video, una delle tante scene di devastazione all’interno di un condominio. Un papà, tuttavia, dopo aver messo in salvo il figlio neonato, gli canta una canzone con un filo di voce e lo culla. L’Uragano è stato declassato a categoria tre, ma la situazione resta drammatica. L'articolo Uragano Dorian, il ...

Uragano Dorian - declassato a categoria 3 : almeno 5 morti e decine di feriti alle Bahamas. “Ora è a 160 km dalle coste della Florida” : “Una tragedia storica” con “devastazioni senza precedenti”. Così il premier delle Bahamas Hubert Minnis ha descritto l’Uragano Dorian che da oltre 48 ore si è abbattuto con tutta la sua forza sull’arcipelago e che questa mattina è stato declassato da categoria 4 a categoria 3. Il suo passaggio ha causato la morte di almeno cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni, e decine di feriti. Ma le vittime sono ...

Uragano DORIAN/ Giuliacci : dentro quel vento a 350 km/ora c'è un mondo troppo caldo : L'URAGANO DORIAN ha devastato le isole Bahamas e adesso si dirige verso la Florida e la Sud Carolina. È scattata l'evacuazione di massa

Uragano Dorian - il racconto di un’italiana a Miami : “Code per fare benzina e acqua difficile da trovare” : “Il problema sono gli oggetti che volano. Banalmente, noi abbiamo una palma e ci hanno detto di togliere i cocchi”. Antonella Cantisani è un’italiana che da due mesi si è trasferita a Miami. E che adesso dalla Florida racconta come sta vivendo l’attesa del passaggio di Dorian, secondo Uragano più forte mai registrato nell’Atlantico dopo Allen nel 1980. Nelle ultime ore la sua forza è scesa da categoria 5 a 4, ma Florida, ...