Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019)promesso,è finalmente disponibile in Europa.compresa, con i giocatori che da, 32019, possono abbracciare un ricco catalogo digitale composto dai più grandi successi di Ubisoft. La casa transalpina ha dunque seguito l'esempio di Electronic Arts, Sony e Microsoft per mettere insieme un servizio in abbonamento pensato per chi vuole testare in un'unica soluzione economica diversi videogame. Si parla di oltre cento titoli, che includono non solo la saga di Assassin's Creed, ma anche gli apprezzatissimi Prince of Persia, Far Cry 5, Watch Dogs, Rayman Legends, The Division 2, Child of Light e tanti altri. Non mancano neppure i DLC, utili per espandere l'esperienza delle nostre produzioni poligonali preferite. https://www.youtube.com/watch?v=N6K7uVcVbkgpuò quindi essere attivato già da ora su PC - e prossimamente anche su Google Stadia -, ...

OptiMagazine : #Uplay+ esce oggi in Italia: come funziona e come iscriversi gratis fino al 30 settembre -