Uomo ateo guadagna 170 mila dollari grazie alla Bibbia

Fonte : baritalianews

(Di martedì 3 settembre 2019) Un, Trevor McKendrick vive a Salt Lake City, negli Stati Uniti d’America è diventato ricchissimo. Quello che sembra in controsenso in realtà non lo è affatto. Vediamo cosa è accaduto. Trevor racconta così: «Tutto è iniziato quando ho visto un amicore degli importanti extracreazione di app per smartphone, mi incuriosì molto quel mondo, decisi di provare a inventarmi qualcosa per poter coprire almeno il prezzo dell’affitto». Trevor pensava e ripensava a quale app potesse essere la più visitata e, facendo ricerche, capì che le app che si occupano di fede sono quelle che vanno per la maggiore. E si accorse, anche, che in giro non ce ne erano di app su quell’argomento fatte molto bene. E allora Trevor, insieme ad un programmatore, ideò prima un’app e poi un audiolibro, e con quest’ultimo le entrate sono aumentate ...

