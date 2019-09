Uomini e Donne | Raselli nuovo tronista e la Cavaglià potrebbe ritornare

Anticipazioni Uomini e donne : Cristina accusa David di violenza verbale - interviene Maria : Cristina Incorvaia e David Scarantino erano stati l'unica coppia di Temptation Island ad uscire mano nella mano dal falò di confronto. Il loro rapporto, però, era naufragato quella stessa sera a causa dell'ennesima discussione, come i due ex fidanzati avevano raccontato dopo un mese dalla fine delle riprese. Ospiti della prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne, la dama e il cavaliere hanno confermato la rottura, ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia nuova corteggiatrice di Giulio Raselli? : Uomini e Donne sta per tornare, e tra i volti dei nuovi tronisti se ne scorge uno conosciuto, quello di Giulio Raselli. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglia- che preferì Manuel...

Uomini e Donne Gossip - Andrea e Arianna a Venezia : red carpet da sogno : Uomini e Donne Gossip, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Venezia: red carpet da sogno, l’ex corteggiatrice in un abito giallo-nero Anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno sfilato sul celebre red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Da ormai qualche anno l’evento ospita non solo le star della settima arte, ma anche quelle […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Andrea e Arianna a Venezia: red carpet da sogno ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : Ida Platano e Andrea Filomena - nuova coppia : Ci sarebbe del tenero tra dama bresciana e l'ex fidanzato di Jessica Battistello che si stanno frequentando da un mese.

Uomini e Donne Over - Pamela dopo il confronto con Stefano : lo sfogo : Pamela Barretta dopo la registrazione del Trono Over torna ad attaccare Stefano Venerdì scorso c’è stata la registrazione di Uomini e Donne Over. E in quella circostanza, come tutti i fan sapranno già molto bene, c’è stato il durissimo confronto tra Pamela Barretta e Stefano Torrese. Difatti quest’ultimo, come riportato dalle anticipazioni, si è presentato in studio per annunciare al grande pubblico di essersi messo insieme a ...

Uomini e Donne News - Giulia corteggerà Raselli? Il gesto della Cavaglià : Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià andrà a corteggiare Giulio Raselli? Il gesto dell’ex tronista spiazza Inizia a scaldare i motori la nuova stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore sta circolando una suggestione assai interessante che riguarda il prossimo trono che vedrà protagonista Giulio Raselli. Nella fattispecie si sussurra che ci potrebbe essere […] L'articolo Uomini e Donne News, Giulia corteggerà Raselli? Il gesto ...

Uomini e Donne : Jara e Nicola annunciano che il loro bambino sarà un maschietto : La registrazione della 1^ puntata del trono over di Uomini e Donne è stata davvero ricca di novità. Gli avvenimenti che si sono avvicendati sono stati davvero moltissimi. In maniera particolare si è rivelato interessante ed emozionante l'ingresso in studio di due ex protagonisti del parterre: Jara Gaspari e Nicola Balestra. I due si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi un po' di tempo fa e da quel momento in poi non si ...

Grande Fratello Vip : ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel cast? : Federica Benincà di Uomini e Donne tornerà presto in Tv: l’annuncio Federica Benincà è stata corteggiatrice di Uomini e Donne. In quella occasione è stata scelta dal tronista Marco Cartasegna, ma la loro storia è purtroppo naufragata dopo nemmeno un mese. Comunque sia da quel momento di acqua sotto i ponti per l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ne è passata tanta, riuscendo a togliersi diverse soddisfazioni nel ...

Uomini e donne/ Ida Platano e Andrea Filomena... - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano tornerà nel programma? La presunta liason con Andrea Cerioli....

Clarissa e Federico di Uomini e Donne parlano dopo l'uragano Dorian : 'Stiamo bene' : In queste ore, un potentissimo uragano, chiamato Dorian, si è abbattuto sulle Bahamas causando non pochi danni, sia a persone che a cose. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex concorrenti di Uomini e Donne, vivono a Miami, pertanto, sono stati coinvolti da tutta questa situazione ed hanno chiarito le loro condizioni di salute in merito a quanto accaduto. L'ex corteggiatore del talk show di Maria De Filippi, ieri aveva generato un bel po' di ...

Uomini e Donne : l’ex corteggiatrice Federica Benincà torna in tv : Nuovi progetti televisivi per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà Federica Benincà è pronta a tornare in televisione. Tramite un ask su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che ci sono dei progetti sul piccolo schermo per l’immediato futuro. La modella torinese non ha voluto svelare di più: attende la […] L'articolo Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Federica Benincà torna ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Ida e Riccardo confermano la rottura - lei sente Andrea : La stagione televisiva di Uomini e donne è ormai alle porte, anche se partirà con una settimana di ritardo rispetto alle aspettative. L'inizio, previsto per lunedì 9 settembre, è stato posticipato al 16 settembre per lasciare spazio alle puntate finali di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. In attesa di assistere al ritorno su Canale 5, le prime registrazioni della stagione sono già state effettuate sia per il Trono Classico che per il Trono Over. ...

Gossip Uomini e Donne - Ursula e Sossio felici : l’ultima confessione : Ursula e Sossio di Uomini e Donne Over: lei svela il segreto del loro amore Tra poco Ursula Bennardo diventerà nuovamente mamma della bambina di Sossio Aruta. I due, dopo aver avuto inizialmente una travagliata relazione, sono diventati praticamente inseparabili, non nascondendo di provare un forte sentimento l’una per l’altro. Sentimento che li ha portati a diventare presto genitori. Ma quale sarà il segreto del loro amore? A questa ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico in pericolo : lo sfogo di lui : Clarissa e Federico di Uomini e Donne costretti ad abbandonare casa: ecco perchè Ore queste particolarmente complicate per la coppia nata tra le quattro mura di Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Cos’è successo? I due, come molti sapranno, hanno deciso di vivere già da un bel po’ di tempo negli Stati Uniti, più precisamente a Miami. E proprio questa città, tra pochi giorni, dovrebbe essere colpita dal violento ...