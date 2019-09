Universo Ferrari | l’esposizione che ripercorre la storia e i successi di Maranello

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Novant’anni di Scuderiae non solo, racchiusi all’interno di una mostra unica, capace di far strabuzzare gli occhi agli appassionati. A settembre sarà, infatti, possibile avere accesso a “”, la prima esposizione dedicata al passato e al presente del Cavallino rampante e che la Casa accoglie all’interno della propria sede, a. Per l’occasione, “” è stato allestito in una struttura che si trova a bordo pista, quella di Fiorano, fatta costruire da Enzonel 1972 per mettere alla prova le sue creature. All’interno, ladella casa verrà messa in mostra seguendo un percorso di più sale che ripercorrono i “punti salienti” e iche hanno costellato ladel marchio modenese. L’esposizione parte proprio dal fondatore, Enzo, e dalla sua passione più forte: quella per le corse, ...

