Unione Europea | il punto sulla nomine per la nuova Commissione

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 3 settembre 2019), ilper laGiorni caldi per l’che verrà. In attesa della decisione italiananomina del proprio candidato, inizia a delinearsi la rosa dei nomi che formeranno la prossima. Ogni paese della UE ha diritto alla proposta di un commissario, che necessita a sua volta della nomina da parte del Presidente della. Guidata per la prima volta da una donna, Ursula von Der Leyen, lanascente avrà la più alta quota di rappresentanti di sesso femminile, almeno 13 su 28. Ad ottobre ci sarà la conferma in sede parlamentare della, che dovrà essere confermata in toto dagli eletti a Strasburgo. Laavrà nei Popolari e nei Socialisti le famiglie politiche più rappresentate, con almeno 9 candidati a testa. Per i Liberali di Macron, vero ago ...

Europarl_IT : Inondazioni 2018: in arrivo più di 250 milioni di euro in aiuti UE per l’Italia. La commissione bilanci ha approvat… - Confindustria : ?? Gli accordi commerciali stipulati dall'Unione europea hanno favorito l’export italiano. Per contrastare la minacc… - pietroraffa : #Romeo:'..tutte le volte in cui #Salvini ha incontrato i Ministri dell'Interno dell'Unione Europea...' #Mentana:'U… -