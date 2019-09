Una Vita anticipazioni | TRINI e la scoperta che non si aspettava | ecco qual è

Fonte : tvsoap

(Di martedì 3 settembre 2019) Liete notizie in arrivo perCrespo (Anita Del Rey) nelle prossime puntate italiane di Una! Eh sì: la donna scoprirà di essere in attesa di un erede dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas), ma all’inizio non prenderà la “novità” nel migliore dei modi. Scopriamo perché… Una, trame: Fabiana nota cheè un po’ “ingrassata” Dando uno sguardo allesi scopre che i primi sentori della gravidanza disi avranno quando quest’ultima, con l’aiuto di Fabiana (Inma Perez Quiros), proverà il vestito che intende indossare per l’inaugurazione della Galleria d’arte Alday istituita da Samuel (Juan Gareda). La domestica, in quei precisi istanti, noterà che i bottoni dell’abito non possono essere chiusi a causa di un “ingrassamento” improvviso della sua signora. Tuttavia la Crespo ...

marattin : Sono tante le cose che non ho mai capito nella vita. Una di queste è come faccia la politica da 20 anni a usare “cu… - lxznr : GP di Spa, polaroid della mia vita. Per Antoine Hubert purtroppo e un incidente così simile al mio. Ma anche… - MinisteroDifesa : #3settembre 1982 Trentasette anni fa il Generale Carlo Alberto #DallaChiesa venne ucciso a Palermo in un agguato ma… -