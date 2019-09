Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Luigi Di Maio chiude il tema dei vicepremier Dopo un incontro a Palazzo Chigi tra il suo gruppo di 5 Stelle PD non esiste più il problema è che il PD ha fatto un passo indietro ministri non condannati noi non prendiamo le nostre idee come capo politico sento sempre il dovere di difendere la dignità mia e degli eletti lo dice in un video su Facebook Di Maio ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 17 a Palazzo Chigi ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle PD per discutere del programma di governo la nascita del nuovo esecutivo Dipenderà dal voto degli iscritti del MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau avrebbe detto Di Maio nell’incontro con i ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno penale Eleanor del LG Mission lifeline con 300 migranti soccorsi a bordo respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acqua italiane si è diretta verso il porto di Pozzallo dove e poi entrata la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della nave così che glielo 300 migranti ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione il 2 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano la nascita del nuovo governo Dipenderà dal voto degli iscritti Movimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau l’avrebbe detta quanto sono diverse fonti il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio nel incontro a Palazzo Chigi con i ministri e sottosegretari se dovessero prevalere il No il ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la nave Eleonora della Mission lifeline con 300 migranti soccorsi a bordo respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta a dichiara lo stato di emergenza entrando in acqua italiane si è diretta verso il porto di Pozzallo dov’è che poi entrata la Guardia di Finanza ha disposto ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la nascita del nuovo governo Dipenderà dal voto degli iscritti il MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau l’avrebbe detto quanto riferiscono diverse fonti il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio incontro a Palazzo Chigi con i ministri sottosegretari uscenti del Movimento Se dovessero prevalere il No il Presidente del ...

Governo Ultime Notizie : chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” : Governo ultime notizie: chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” Le trattative per la formazione di un Governo sostenuto da M5S e PD proseguono. Il Conte bis sembra essere ormai certo, rimanendo pochi punti in discussione e con una pressione sempre crescente da ambo le parti per celebrare l’accordo. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti che, da un lato, hanno favorito la nomina di Conte alla Presidenza ...

