Tutti lo hanno cercato | sommozzatori compresi | era al bar

Basket - Mondiali 2019 : Tutti i giocatori che hanno militato o giocano tuttora in Italia : Sono 27 i giocatori partecipanti ai Mondiali di Basket 2019 che hanno fatto parte almeno in un’occasione di una squadra Italiana, di qualunque livello possibile, nel passato o nel presente. Un numero che, escludendo naturalmente i facenti parte della Nazionale azzurra, è indice del fatto che il nostro Paese sappia ancora attrarre giocatori di livello, compresi gli assenti (due dei principali protagonisti della prossima Serie A, Sergio ...

ANNA MAZZAMAURO : 'SONO STATA FRAINTESA'/ 'Giovani vanno pagati : Tutti hanno bollette' : ANNA MAZZAMAURO dopo le polemiche derivate dalla sua intervista con Pierluigi Diaco ha precisato il suo punto di vista sul lavoro dei giovani da retribuire.

Crisi - Berlusconi : “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché farebbe male a Tutti” : “Non riferisco le frasi con le quali Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché sono parole che farebbero male a tutti”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la Crisi di governo L'articolo Crisi, Berlusconi: “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno ...

Crisi di governo - in Senato Tutti hanno detto la verità. E tutti delle bugie macroscopiche : Non avrei mai potuto fare politica. Mi manca del tutto quella capacità che il dibattito di ieri ha mostrato evidente in tutti i suoi protagonisti. La capacità di fare a fette la realtà e di mangiarsene solo la parte conveniente. tutti hanno detto delle verità. E tutti delle bugie macroscopiche. Ovvio che la più grande delle bugie sia quella di Salvini impegnato nella classica gag dell’uomo sorpreso dalla moglie a letto con l’amante. ...

Giorgio Montanini contro Tutti : “Crozza? Si ripara dietro al video. A Nemo il mio monologo fu apprezzato - forse troppo e mi hanno cacciato” : La comicità di Giorgio Montanini punta sul politicamente scorretto, non c’è dunque da sorprendersi se coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa non mandandole certo a dire. Da Nemico Pubblico a Ballarò, da Nemo a Dritto e Rovescio: negli ultimi anni il 42enne marchigiano si è dedicato non poco alla tv. In una lunga intervista rilasciata al sito Tvblog accusa Daria Bignardi, ai tempi direttrice di Rai3, di aver ...

Balotelli a Brescia - uno dei tanti ‘big’ che hanno scelto la provincia : da Baggio a Zola - eccoli Tutti : Inizialmente sembrava di difficile realizzazione, poi il Flamengo si è tirato fuori e la strada è diventata in discesa: pare ormai cosa fatta il trasferimento di Mario Balotelli al Brescia. Lui, l’ultimo ‘big’ italiano a scegliere la provincia. Dopo aver girovagato l’Italia e l’Europa, ha deciso con il cuore, ritornando nella città dove è cresciuto. Ma, come detto, è soltanto l’ultimo, perché tanti prima ...

Governo Pd-M5S e Salvini - Rampini attacca Tutti : 'Non si salva nessuno - hanno nauseato' : Federico Rampini, ospite di Stasera Italia, ha manifestato il suo punto di vista piuttosto critico su quello che sembra essere lo scenario politico italiano. Un pensiero che nasce dalla rilevazione del fatto che diversi leader politici, a fronte di dichiarazioni di intenti piuttosto eloquenti, hanno cambiato radicalmente la natura delle proprie azioni in poche settimane o mesi. Una sorta di incoerenza figlia della necessità di sottostare a ...

Nadia Toffa morta - da Oriana Fallaci a Emma Marrone e Lorella Cuccarini : Tutti i vip che hanno parlato apertamente del cancro : Le cose terribili hanno sempre tantissimi nomi. “Malattia inguaribile”, “male incurabile”,“lunga malattia”, “male del secolo”. Nadia Toffa aveva scelto di chiamarlo cancro fin dall’inizio. Su Instagram metteva davanti alla parola pure il cancelletto, per trasformarla in hashtag e vaffanculo. Se doveva parlare della sua malattia, tanto valeva parlarne maestosamente, senza parafrasi. Wondy, su quelle parafrasi, ci ha sbattuto la testa per anni: ...

Le principesse di Spagna si mostrano in vacanza con i genitori. Il dettaglio che Tutti hanno notato : Solo qualche giorno fa avevamo lasciato le principessine di Spagna al loro arrivo nella residenza estiva di Palma di Maiorca con indosso look semplici ed eleganti, ora le ritroviamo ancora in vacanza, ancora con abiti chic ma questa volta in coordinato con non solo con mamma Letizia ma anche con papà Filippo re di Spagna. Leonor e Sofia di Spagna stanno trascorrendo le vacanze alle Isole Baleari con i genitori nella residenza estiva di famiglia, ...

Beppe Grillo torna in campo e sorprende Tutti. Le parole che hanno lasciato Salvini a bocca aperta : È un Beppe Grillo scatenato quello che rompe il silenzio e si getta a capofitto sulla crisi del Governo Conte: “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigio-verde dell’establishment che lo sta avvolgendo. Come un serpente che cambia la pelle”. Questo il pensiero del fondatore del Movimento 5 Stelle direttamente sul blog. Mentre Matteo Salvini non smette di ...

Temptation Island anticipazioni : “Non Tutti hanno confermato le scelte” : Temptation Island anticipazioni: colpo di scena nell’ultima puntata per le sei coppie A dare importanti anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island è proprio Raffaella Mennoia. L’autrice decide di lasciare qualche dubbio nei telespettatori, parlando del futuro delle coppie che hanno preso parte al reality. Fino ad ora abbiamo visto lasciare il programma Nunzia e Arcangelo, […] L'articolo Temptation Island ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : 'Non Tutti hanno confermato le decisioni dei falò' : Temptation Island sta per giungere al termine, anche se restano ancora diversi punti interrogativi sul finale del percorso delle tre coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola hanno dimostrato di avere più di qualche questione da chiarire, e le loro decisioni verranno rese note nelle due puntate che non sono state ancora trasmesse. Forte del grande successo di ...

Sullo stadio che sceneggiata napoletana : hanno perso Tutti - tranne ADL : Anni di chiacchiere. Anni persi, mentre il mondo corre. Ci si perde tra polemiche, progetti e degrado. Il San Paolo sembra avvolto da una maledizione. In realtà a Napoli – come a Roma – la rigenerazione urbana é un concetto rifiutato con sdegno. Il degrado é stato ormai elevato a identità e riqualificare strutture e quartieri é gentrification, la resa al capitalismo che non ci capisce e che non si vuole capire. Ricapitoliamo i fatti, ...

Mara Venier su Barbara D’Urso : «Un programma non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in Tutti i modi a farmi litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...