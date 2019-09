Tumori | Car-T in Italia Pronti 10 centri per il trattamento contro il cancro

Salute : in 7 Regioni al via la cura Car-T su due rari Tumori del sangue : Sono sette le Regioni in Italia che hanno già deciso dove saranno trattati i pazienti da sottoporre alla terapia Car-T legata a due particolari tipi di tumori del sangue, la Leucemia linfoblastica acuta (Lla) a cellule B recidivante o refrattaria e il Linfoma diffuso a grandi cellule (Dlbcl). Si tratta di Liguria, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna. A darne notizia è Novartis nel corso di un incontro organizzato a ...

Tumori : si cura col bicarbonato e muore - ma per il web è guarita : Sceglie di curare il cancro col bicarbonato, posta un video in cui afferma di essere guarita, ma poi muore. Peccato che sul web si trovi ancora la sua testimonianza di guarigione. Nel mare di fake news sulla salute spiccano i pazienti dei ciarlatani, “i miracolati che raccontano storie incredibili, malattie gravissime, avanzate, Tumori incurabili che con le cure più assurde e segrete ce la fanno. Lo dicono pure nei video, lo urlano al ...

Dormire poco può causare malattie cardiovascolari e Tumori : scoperto il gene che fa vivere bene con poche ore di sonno : . A scoprirlo, studiando la genetica del ritmo circadiano in una famiglia i cui membri sono tutti ‘scarsi dormitori’, è stata una equipe dell’università della California di San Francisco (Ucsf, Usa), che ne parla sulla rivista ‘Neuron‘. “E’ strano il fatto che sappiamo così poco del sonno, dato che una persona trascorre in media un terzo della propria vita a letto“, afferma Louis Ptácek, neurologo ...

Cancro - scoperto nuovo meccanismo per bloccare la crescita dei Tumori : Uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha svelato un nuovo meccanismo molecolare per bloccare la crescita dei tumori caratterizzati da un’alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerose neoplasie. La via di segnalazione di Hedgehog è fondamentale nel corretto sviluppo di un organismo, ma allo ...

Ire Roma : terapia con carboplatino dà benefici su Tumori cerebrali : Roma – Il trattamento dei tumori cerebrali rappresenta una delle sfide piu’ difficili in ambito oncologico. I gliomi sono tumori che originano dal sistema nervoso centrale e hanno in Italia una incidenza di 5-6 casi per 100mila persone adulte per anno (dati Aiom 2018). Si tratta di neoplasie eterogenee e aggressive, per le quali esistono pochi spazi terapeutici per cui ogni piccolo passo della ricerca clinica che ne migliori la ...

10 cose da sapere sull’arrivo della prima terapia Car-T contro i Tumori : (foto: Bsip/Getty Images) Il 7 agosto 2019 è una data che resterà nella storia della farmacologia italiana: per la prima volta una terapia cellulare di tipo Car-T è stata approvata dall’Agenzia italiana del farmaco (l’Aifa), e perciò già entro quest’anno potrà essere messa davvero a disposizione dei pazienti oncologici che ne avranno bisogno. Anche se per il momento sono previsti impieghi limitati e specifici, tutti relativi ai ...

Tumori del sangue - approvata in Italia la terapia con cellule Car-T : La lotta contro i Tumori raggiunge un altro traguardo. Grazie all'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), a partire presumibilmente da settembre, sarà possibile prescrivere e somministrare la nuova terapia Car-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) per la cura delle patologie tumorali a carico del sangue. A distanza di un anno dall'inizio della sperimentazione in Europa, arriva anche in Italia il via libero alla ...

Tumori - al via la car-t : 15 centri effettueranno la nuova terapia in italia : Sono 15 i centri in tutt’italia che hanno i requisiti per partire con la nuova terapia anticancro car-t. Il gruppo è formato da diversi scaglioni a seconda delle tempistiche previste per mettere a punto i parametri necessari a partire con il trattamento. La selezione dei centri nasce dal finanziamento del Parlamento per un progetto di ricerca relativo alle nuove tecnologie car-t di 5 milioni di euro per 2019 e di altri 5 milioni già ...

Tumori - al via l’innovativa car-t : “Fino a 50% guarigioni da leucemie” : La leucemia linfoblastica acuta è la forma di tumore più frequente nei bambini e la prima car-t Cell approvata in Italia rappresenta ora una speranza di cura per quei bambini che non avrebbero altre opzioni terapeutiche a disposizione. Alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma all’Ospedale San Gerardo d Monza – ricorda l’azienda produttrice Novartis in una nota – c’è l’unico centro in ...

Lotta ai Tumori : AIFA approva la rimborsabilità della prima terapia CAR-T : L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità della prima terapia a base di cellule CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) disponibile in Italia. La nuova terapia, denominata Kymriah (tisagenlecleucel), potrà essere prescritta secondo le indicazioni approvate da EMA e utilizzata presso i centri specialistici selezionati dalle Regioni, per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) resistenti alle ...

Tumori del sangue : a breve il via libera ufficiale dell’Aifa alla car-t : A breve il primo via libera ufficiale alla car-t, terapia innovativa contro alcuni tipi di Tumori del sangue. Si riunirà infatti nei prossimi giorni il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), e l’approvazione dell’innovativa tecnologia sarà tra i primi argomenti sul tavolo del nuovo Cda. L’accordo vede coinvolte Aifa e l’azienda produttrice di car-t Novartis: a coprire i costi ...