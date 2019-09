Tumori alla gola aumentati del 300% in dieci anni | “Legame con infenzione da Hpv

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Cresce il numero di persone colpite da, e molto spesso il colpevole è il Virus del Papilloma Umano (HPV), un’infezione trasmessa prevalentemente per via sessuale. I nuovi casi sono circa 2000 ogni anno, un numero che nell’ultimo decennio è triplicato. A lanciare l’rme sono gli esperti didell’orofaringe, che per la prima volta si riuniranno in Italia, a Roma, in occasione del 7/mo Congresso mondiale dell’International Academy of Oral Oncology (IAOO), dall’1 al 3 settembre. “Negli ultimiorofaringei sonodel, soprattutto in relazione all’aumento di infezioni da Hpv, responsabile, in Italia, del 40% dei casi” e spesso si tratta di “soggetti giovani“, spiega il presidente del Congresso Giuseppe Spriano, responsabile Otorinolaringoiatria dell’IRCCS Humanitas e docente di Humanitas University. ...

