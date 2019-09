Tradizione E Tradimento è il nuovo album di Niccolò Fabi

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Ildi. L'artista romano è quindi pronto a tornare sul mercato con un disco di inediti della quale non era certa l'uscita, almeno nell'assetto annunciato, ma che invece arriverà ufficialmente l'11 ottobre, a qualche settimana dall'avvio del tour nei teatri. Ufficiale anche il titolo, che l'artista ha individuato in, mentre rimangono ancora da scoprire le tracce cheha intenzione di inserire nella sua prossima prova. Queste le parole dell'artista, quelle con le quali ha presentato la sua prossima fatica in arrivo l'11 ottobre. "Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino a girare. L’eccitazione e l’incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos’altro…" La ...

OndeFunky : Bentornato @niccolofabi che pare non aver scelto l'abito rosa e l'orchestra di calypso. Curiosa di capire dopo la… - SMSNEWSOFFICIAL : @niccolofabi : in arrivo l’11 ottobre “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il nuovo album di inediti del cantautore romano… - OptiMagazine : Tradizione E Tradimento è il nuovo album di @NiccolòFabi -