Totti è… ‘San Pupone’ | l’ex calciatore apre la serie tv ‘Romolo + Giuly’ VIDEO

(Di martedì 3 settembre 2019) A Roma, seppur fosse un uomo in carne ed ossa, per ciò che ha rappresentato è diventato quasi una divinità. Nella capitale, Francescoè un Dio. Metaforico si intende. O forse no. L’exgiallorosso, che qualche mese fa ha definitivamente lasciato la società (di cui era dirigente) dopo una vita, è infatti… una divinità. E’ il ruolo che ricopre nel trailer dellatv di Fox ‘Romolo + Giuly‘, che andrà in onda a partire dal 16 settembre. Come si vede dalin basso, lui è ‘San Pupone‘. Ecco le immagini. Romolo e Giuly? Unape’ tutti. Pure pe’ @! La seconda stagione da lunedì 16 settembre è solo su FOX! #ad #romologiuly #pic.twitter.com/1KudSza0W8 — FOX Italia (@foxtvit) September 3, 2019 L'articoloè… ‘San Pupone’, l’exlatv ‘Romolo + ...

