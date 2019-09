Totti diventa ‘Santo Pupone’ | ex capitano Roma protagonista spot ‘Romolo+Giuly’

Romolo + Giuly 2 - lo spot con Totti che diventa Santo (Video) : "Una serie per tutti, anche per Totti": non poteva avere claim migliore la seconda stagione di Romolo + Giuly-La guerra mondiale italiana, che scalda i motori in attesa del debutto televisivo. Dal 16 settembre 2019, ogni lunedì alle 21:15, Fox Italia manderà in onda i nuovi episodi della serie tv che, tra rottura degli stereotipi ed ironia, ha giocato sui pregi e difetti degli italiani.Per la seconda stagione, gli autori hanno alzato il tiro, ...

Francesco Totti verso Ilary Blasi e l’allenamento diventa una sfida social : Gli allenamenti di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasformati in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal ...

Francesco Totti verso Ilary Blasi e l’allenamento diventa una sfida social : Gli allenamenti di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasformati in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal ...

Francesco Totti e Ilary Blasi l’allenamento diventa social : Francesco Totti verso Ilary Blasi. Gli allenamenti della coppia più seguita dell’estate 2019 si è trasformata in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito ...

Francesco Totti verso Ilary Blasi e l’allenamento diventa una sfida social : Gli allenamenti di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasformati in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal ...

Francesco Totti e Ilary Blasi l’allenamento diventa social : Francesco Totti verso Ilary Blasi. Gli allenamenti della coppia più seguita dell’estate 2019 si è trasformata in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito ...

Roma - Zaniolo : “Non sono Totti - ma spero un giorno di diventare bravo come lui” : “Non sono Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. L’unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno in allenamento, fidarmi dell’allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi saranno loro a decidere“. Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo parla al magazine inglese “These football Times”. “De Rossi? E’ un leader, una persona fantastica, è ...

Ilary Blasi - la sua vita con Francesco Totti diventa una sitcom : I più attenti avranno notato come, nelle ultime settimane, la vita social di Ilary Blasi e Francesco Totti si sia fatta decisamente più intensa. Da sempre grandi amanti della loro privacy, di recente la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di lasciarsi andare e raccontarsi su Instagram. Per la gioia dei fan, una delle coppie più amate dello showbiz italiano ha finalmente iniziato a sbottonarsi e a regalarci qualche dettaglio su ciò ...