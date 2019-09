Torna la Red Night di MediaWorld | con tantissime offerte imperdibili

Monica Leofreddi mi piacerebbe Tornare in tv non dipende da me : La giornalista Monica Leofreddi su “Instagram” ha voluto rispondere ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON dipende DA ME” – ha spiegato Monica Leofreddi sul suo profilo “Instagram” – “Lavoro da quando avevo 16 anni, il ...

Un lungo sfogo su Instagram quello pubblicato qualche ora fa dalla conduttrice Monica Leoffredi, che in risposta ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: "Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete 'manchi dalla tv' oppure 'quando torni con un tuo programma?' Io rispondo sempre NON dipende DA ME" – ha spiegato Monica Leofreddi sul suo profilo

VIDEO Rambo – Last Blood : il trailer italiano ufficiale. Sylvester Stallone Torna nei panni del reduce del Vietnam : Tutto pronto per l’uscita del nuovo film di Sylvester Stallone: Rambo 5, Last Blood. torna in scena dunque John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, quando sembrava andare tutto per il meglio sarà costretto ad entrare di nuovo in combattimento con un nuovo nemico. Ieri è apparso in rete il nuovo trailer ufficiale in italiano, andiamo a scoprirlo. VIDEO trailer Rambo Last ...

Senegalese aggredito e preso a pugni in strada : "Torna nel tuo paese" : Federico Garau Denunciati un italiano ed un bosniaco che, ubriachi, hanno aggredito l'africano a seguito di un diverbio. "Tornatene al tuo paese" gli avrebbero intimato, prima di prenderlo a pugni Aggressione domenica sera a Grado (Gorizia), dove un cittadino straniero di nazionalità Senegalese è stato preso di mira da due uomini, che lo hanno attaccato intimandogli di andarsene dall'Italia. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani ...

Red Ronnie Torna su Vasco : “Ogni tanto i numeri contano - per questo è il numero 1” : “Vasco Rossi è oggi il più importante artista europeo”, afferma Red Ronnie, e accende il dibattito su OM e sui social. Nel programma Hit The Road Man, condotto da Pascal Vicedomini su Canale 5, Red Ronnie racconta il rapporto di Vasco Rossi con il suo pubblico, indicandolo come l'artista europeo più importante oggi. Parla di esperienze vissute in prima persona, ai concerti del Blasco ai quali ha avuto modo di assistere in ogni fase del suo ...

Uomini e Donne - il pubblico contro la redazione : qualcosa non Torna : Uomini e Donne, il pubblico contro la redazione: scoppia il caos dopo il comunicato del programma, qualcosa non torna Un Ferragosto rovente quello vissuto attorno al programma Uomini e Donne. E non solo per le alte temperature estive, ma anche per le polemiche accesissime che continuano a imperversare sullo show. Nella giornata odierna, la trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne, il pubblico contro la redazione: qualcosa non torna ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 agosto 2019). L’Italia Torna tredicesima - al comando la Nuova Zelanda è insidiata dal Galles : La conclusione di The Rugby Championship e Pacific Nations Cup oltre all’inizio del mese dedicato ai Test Match estivi di preparazione alla Coppa del Mondo, ridisegnano il ranking mondiale di Rugby, aggiornato stamane, in attesa dei nuovi test match del fine settimana e, soprattutto, dell’imminente Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli ...

Pamela Prati Torna a essere Paola Pireddu : “Farò un film - la mia storia attrae Netflix e Sky” : Dopo lo scandalo del finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, la showgirl ha deciso di attuare una rinascita partendo dalle sue origini. Si lascia alle spalle Pamela Prati e torna a essere Paola Pireddu. La sessantenne si considera vittima della sua fragilità e annuncia: "Farò un film sulla mia storia". La showgirl si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Oggi'. La sua rinascita parte da un ritorno alle origini. A 60 anni e dopo ...

Nainggolan Torna a Cagliari : lavorerò per far ricredere l'Inter : Nainggolan torna a Cagliari: lavorerò per far ricredere l'Inter. Si è trattenuto in campo più del previsto agli ordini di Rolando Maran

MotoGp – Si Torna subito in pista - domenica si corre al Red Bull Ring : ORARI e DIRETTE TV del Gp d’Austria : Si torna subito in pista: il programma dettagliato del Gp d’Austria, ecco dove e quando seguirlo Un importante back to back, per i piloti della MotoGp: appena rientrati dalle vacanze i campioni delle quattro ruote si trovano a trascorrere parecchio tempo in pista. Dopo la gara di ieri in Repubblica Ceca, vinta da Marc Marquez, i piloti saranno di nuovo in pista oggi per un’importante giornata di test, a seguito del quale ...