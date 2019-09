Tirreno Power | studio Cnr | “Dal 2001 al 2013 aumento della mortalità del 49% nell’area

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Undel 49% in tutta l’area intorno alladi Vado Ligure. È questo il dato registrato dalla ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle eicerche (Cnr-Ifc) relativa agli anni dalale pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment. La centrale del Savonese fu avviata nel 1970 e alimentata a carbone fino al 2014, quando la procura di Savona fece fermare gli impianti per disastro ambientale doloso. Il processo che vede imputati per disastro ambientale e sanitario colposo 26 tra manager ed ex managercentrale è ancora in corso: la prossima udienza è fissata per il 17 settembre. Nel capo di imputazione, i pm Daniela Pischetola e Vincenzo Carusi parlano di eccesso di morbilità e, citando 298 ricoveri di bambini per patologie respiratorie tra gennaio 2005 e dicembre 2010, 2.161 ricoveri ...

