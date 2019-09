Test medicina 2019 oggi Risultati e punteggi | prova terminata | le sensazioni a caldo

Test di medicina al via tra le proTeste : “Al Test di oggi ci sono circa 68.694 iscritti, per 11.568 posti disponibili. E’ inaccettabile che venga fatta questa selezione per diventare medico, quando il nostro Servizio Sanitario Nazionale è in emergenza. I casi degli ultimi mesi sono emblematici: in varie regioni d’Italia sono stati chiamati in servizio medici in pensione, medici militari oppure anche medici neolaureati senza un’adeguata formazione. Siamo contro ...

Test di Medicina 2019 - ci provano in 68mila. ProTeste a Roma contro il numero chiuso. FOTO : Test di Medicina 2019, ci provano in 68mila. ProTeste a Roma contro il numero chiuso. FOTO Sono 68.694 gli studenti iscritti alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60 quesiti e 100 minuti per rispondere. I posti a disposizione sono 11.568 per Medicina e Chirurgia e ...

Inizia il Test di medicina : 100 minuti da ora per vincere un camice bianco : Al via per 68mila aspiranti camici bianchi il test di medicina 2019: solo 1 su 6 degli iscritti potrà entrare in graduatoria e ottenere uno degli 11.658 posti messi a disposizione delle facoltà a numero chiuso di medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Ma non mancano le contestazioni. I candidati hanno 100 minuti di tempo per rispondere alle 60 scelte dal Miur. Bussetti: "L'Italia ha bisogno di medici".Continua a leggere

Al via i Test di ingresso a Medicina. Come sono cambiate le prove : sono 68.694 gli aspiranti camici bianchi che in tutta Italia affrontano le prove per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo l'aumento di circa il 20% dei posti a disposizione (1.800), fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, quest'anno si è registrato un aumento di 1.689 iscrizioni rispetto al 2018. Ma il lieto fine, e quindi l'iscrizione, riguarderà poco più di un aspirante su 6. I ...

