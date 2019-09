Tentano furto in villetta ma il padrone di casa è maestro di arti marziali e li mette ko

Colte con le mani nel sacco mentre Tentano furto in supermercati : due donne in manette : Roma – La prima a finire in manette e’ una romana di 64 anni. La donna ieri mattina, dopo essere entrata all’interno di un supermercato in via Prenestina ha nascosto nei pantaloni alcune confezioni di salmone e insaccati vari per un valore di circa 60 euro, il tutto contenuto da una fascia elastica. Quando ha cercato di allontanarsi senza passare dalle casse i dipendenti hanno telefonato alle Forze dell’Ordine. Quando sul ...