Tennistavolo | Europei a squadre Nantes 2019 | l’Italia femminile batte la Slovenia 3-1

(Di martedì 3 settembre 2019) Iniziano col piede giusto per l’Italiaglidi, scattati oggi a, in Francia: le azzurre hanno sconfitto in rimonta, nella gara d’esordio del Gruppo 2, laper 3-1. Domani le slovene sfideranno la Germania, mentre le italiane sfideranno le tedesche giovedì. Giorgia Piccolin, numero 2 azzurra, ha perso 0-3 con la numero 1 serba, Katarina Strazar, ma Debora Vivarelli ha pareggiato i conti vincendo contro Aleksandra Vovk per 3-0. Nella sfida tra le numero 3 Jamila Laurenti ha battuto, sempre per 3-0, Lea Paulin, infine, nella partita tra numero 1, Debora Vivarelli ha chiuso i contindo Katarina Strazar per 3-2, rimontando dallo 0-2. ITALIA-3-1 Giorgia Piccolin – Katarina Strazar 0-3 (4-11, 9-11, 5-11) Debora Vivarelli – Aleksandra Vovk 3-0 (11-9, 11-5, 11-3) Jamila Laurenti – Lea Paulin ...

