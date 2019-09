Temptation Island Vip | I Nomi Dei Tentatori Ufficiali!

Temptation Island news - Javier Martinez in foto : il “particolare” che infiamma il Web : Javier Martinez, dopo Temptation Island gran successo Javier Martinez si è fatto conoscere a Temptation Island come tentatore di Ilaria Teolis, che poi ha lasciato Massimo Colantoni, e ha fatto parlare di sé non solo per il suo invidiabile aspetto fisico ma anche per la gentilezza dei modi, per la maturità degli atteggiamenti e per […] L'articolo Temptation Island news, Javier Martinez in foto: il “particolare” che infiamma il ...

Temptation Island : Arcangelo Bianco smentisce il flirt con Maddalena : Maddalena Vasselli, Arcangelo Bianco di Temptation Island rivela: “Sono ancora sigle” Arcangelo Bianco, durante il suo percorso a Temptation Island, ha scelto di terminare la relazione con Nunzia Sansone. Da quel momento, i fan della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia sono convinti che il motivo di tale scelta sia perché Arcangelo abbia provato più di un semplice interesse verso la tentatrice Maddalena Vasselli, tanto che i ...

Temptation Island - Arcangelo e Maddalena fidanzati? L’ex di Nunzia interviene : Arcangelo e Maddalena di Temptation Island fidanzati? Il gossip non si arresta Arcangelo Bianco e Maddalena sono fidanzati? Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un rapporto particolare e speciale nato fra i due ex protagonisti di Temptation Island 2019. Nel villaggio non hanno dimostrato di aver legato così tanto, ma forse non ne hanno […] L'articolo Temptation Island, Arcangelo e Maddalena fidanzati? L’ex di Nunzia interviene ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Nathaly Caldonazzo si lascia andare con il cavaliere Michele Loprieno : Andrea Ippoliti reagisce male al ballo scatenato della sua fidanzata con l'ex cavaliere del trono over.

Temptation Island Vip 2019 : data - coppie - conduttore e tutte le anticipazioni : Tutto pronto per il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi, in onda in autunno su Canale 5. Ecco...

Temptation Island Vip - Er Faina si arrabbia subito con Sharon : Manca poco alla messa in onda della seconda stagione di Temptation Island Vip: il programma in cui sei coppie famose mettono alla prova il loro amore, dividendosi in due villaggi diversi circondati da affascinanti tentatori e tentatrici. Non si sa ancora con certezza quando sarà trasmessa la prima puntata, ma intanto negli ultimi giorni la redazione è volata in Sardegna per registrare le puntate che in autunno i telespettatori potranno vedere in ...

Temptation Island VIP 2019 anticipazioni - la reazione di Andrea Ippoliti al video di Nathaly Caldonazzo (VIDEO) : Proseguono le anticipazioni-pillole di un'edizione di Temptation Island VIP (la seconda) che riserverà nuovi colpi di scena. Fra le coppie già in acque agitate ancor prima di iniziare il viaggio nei sentimenti c'è quella formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, i due con "Problemi da risolvere" avranno nodi da sciogliere anche nel reality show di Canale 5. Temptation Island Vip 2019, ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo scatenata : il fidanzato reagisce VIDEO : Temptation Island Vip: Nathalie Caldonazzo scatenata con Michele Loprieno del Trono Over Continuano a ritmo spedito le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi partirà su Canale 5 – salvo cambiamenti dell’ultima ora – martedì 17 settembre. In attesa di assistere alla […] L'articolo Temptation Island Vip, Nathalie Caldonazzo ...

Temptation Island Vip - Nathalie vicina a un single : Andrea deluso : Nathalie felice al fianco di un single di Temptation Island Vip: la reazione di Andrea Poco fa è stato pubblicato un nuovo video sul portale Witty Tv inerente alle anticipazioni di Temptation Island Vip. E in questa circostanza i fan del reality hanno avuto modo di vedere Nathalie Caldonazzo avvicinarsi molto a uno dei single durante una festa. Il tutto è stato mostrato anche al fidanzato di Nathalie, Andrea, il quale non l’ha presa ...

Trono Over : Ida Platano Frequenta un Single di Temptation Island! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: nelle prime registrazioni del dating show emergono interessanti novità su Ida Platano, che ora avrebbe una nuova Frequentazione. Ecco di chi si tratta! Il Trono Over sta per tornare e per questo si inizia a parlare delle prime registrazioni di Uomini e Donne. In questo caso, sono trapelate delle voci circa una delle protagoniste più amate di questo Trono. Si tratta di Ida Platano la quale, insieme a Riccardo ...

Temptation Island Vip 2 : la fidanzata di Pago vicina al tentatore Alessandro : Dal profilo Instagram ufficiale di Temptation Island Vip arrivano le prime anticipazioni sulla 2^ edizione del reality dedicato ai sentimenti, con protagonisti i personaggi famosi. In particolare, il video postato ha come protagonista la bella Serena Enardu: la fidanzata di Pago si sta avvicinando al tentatore Alessandro. La prima domanda che sorge spontanea è: come reagirà il suo fidanzato? Anticipazioni Temptation Island Vip: Serena vicina a ...

Temptation Island Vip - Serena Enardu pericolosamente vicina a un single : Ha dichiarato di aver scelto di partecipare a Temptation Island Vip per spezzare la monotonia con Pago, ma in questi primi giorni Serena Enardu sembra essere pericolosamente vicina a uno dei tentatori. Le registrazioni di Temptation Island VIP sono cominciate da poco più di una settimana e sembra che una delle protagoniste si sia già avvicinata pericolosamente a uno degli aitanti tentatori single. Si tratterebbe di Serena Enardu, ex ...

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni : Serena Enardu vicina al single Ale (video) : A pochi giorni dalla partecipazione di 'Temptation Island Vip', Serena Enardu sembra aver trovato una forte complicità con il single Ale, a cui ha dato voti molto alti durante la sfilata. Durante una conversazione, in spiaggia, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', ha confessato che "Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho. Io sto bene. Trovare una compatibilità anche a livello empatico, non è facile da trovare". Questo discorso culmina ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Serena Enardu attratta dal single Alessandro : È cominciata l'avventura per le sei coppie protagoniste di Temptation Island Vip all'interno del villaggio delle tentazioni. Quest'anno al timone della 2^ edizione del docu-reality Mediaset troveremo la vulcanica Alessia Marcuzzi, che in questi giorni si è già trovata a fare i conti con le prime crisi che stanno affrontando alcune delle coppie in gara. Tra i protagonisti di quest'anno vi sono anche Serena Enardu e il suo compagno Pago, i quali ...