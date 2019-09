Taylor Swift ha fatto chiarezza sul testo della canzone “London Boy”

Taylor Swift/ "Lover" album da record : il sesto disco al primo posto di Billboard : Taylor Swift, "Lover" album da record: disco al primo posto di Billboard per la sesta volta ad una settimana dalla sua uscita.

Taylor Swift canta Can’t Stop Loving You di Phil Collins mentre presenta l’album in radio (audio) : Durante una puntata di Live Lounge in onda su radio BBC 1, Taylor Swift ha cantato Can't Stop Loving You di Phil Collins. La cantautrice ha eseguito tre brani del suo ultimo album Lover - The Archer, You Need To Calm Down e Lover - e ha voluto rendere omaggio all'ex Genesis con una cover tratta dall'album Testify (2002) scritta in origine da Billy Nicholls. Taylor Swift ha commentato così la scelta di eseguire il brano di Phil Collins: Credo ...

Demi Lovato ha fatto i complimenti per “Lover” e Taylor Swift ne è felicissima : Pace fatta? The post Demi Lovato ha fatto i complimenti per “Lover” e Taylor Swift ne è felicissima appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift - fan arrestato dinanzi alla casa di Rhode Island : diceva di volerla sposare : Taylor Swift in diverse occasioni è stata vittima degli stalker, ed ora ha paura di uscire da sola e di dire alle persone dove si trova. La cantante ha rivelato le sue paure in una recente intervista rilasciata a CBS Sunday Morning. Intanto proprio in questi giorni il Daily Mail ha riportato che un altro fan è stato arrestato nei pressi della sua dimora di Rhode Island. L'uomo avrebbe affermato di essersi recato lì con l'intento di ...

Taylor Swift ha adorato la cover di “Lover” fatta da Keith Urban (aka il marito di Nicole Kidman) : <3 The post Taylor Swift ha adorato la cover di “Lover” fatta da Keith Urban (aka il marito di Nicole Kidman) appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift terrorizzata dagli stalker : non dirà mai dove dorme : La popstar, dopo essere rimasta più volte vittima in passato di stalker che sono anche riusciti a entrarle in casa, ha dichiarato che per difendersi rivela solo a una cerchia strettissima e fidatissima in quale delle sue residenze passerà la notte. Intervistata durante il programma "CBS Sunday Morning" Taylor Swift ha dichiarato che cerca sempre di non far mai sapere, se non alla sua cerchia strettissima di famigliari e amici intimi, ...

Arrestato uno stalker di Taylor Swift - ha provato ad entrare in casa “per sposarla” : Ennesimo tentativo di intrusione in casa per la cantautrice di Lover: un altro stalker di Taylor Swift è stato Arrestato mercoledì 28 agosto mentre cercava di entrare nella casa della popstar sostenendo di volerla sposare. Secondo TMZ, un ragazzo di circa 30 anni è stato fermato mentre cercava di superare il cancello della casa della cantante a Rhode Island con un furgoncino: avvicinatosi all'ingresso, l'uomo ha dichiarato di aver parlato ...

Ecco perchè Taylor Swift è ancora la ragazza dei record : Debutto da record per il nuovo album di Taylor Swift “Lover”! A pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 23 agosto, è già il disco più venduto del 2019 negli USA e in sole 24 ore dall’uscita ha generato le vendite settimanali più alte registrate nel corso dell’anno. I 18 brani di cui si compone la raccolta hanno immediatamente conquistato Spotify, ottenendo un totale di 2 milioni di stream soltanto nel giorno di release e posizionandosi ...

Agli MTV VMA John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift : Alla premiazione degli MTV Video Music Awards, John Travolta si confonde e scambia una drag queen per Taylor Swift, scatenando l'ironia collettiva. Gli MTV Video Music Awards sono uno degli eventi musicali più attesi e importanti per gli artisti americani e anche quest'anno si sono rivelati uno degli show più belli dell'anno. Regina incontrastata dell'evento è stata Taylor Swift, che ha conquistato la statuetta per il video migliore ...

Taylor Swift ha parlato della possibilità di un nuovo tour a sostegno di “Lover” : Ci sarà o non ci sarà? The post Taylor Swift ha parlato della possibilità di un nuovo tour a sostegno di “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Da Taylor Swift a Lenny Kravitz - le star agli Mtv Awards : Taylor Swift, Lenny Kravitz, Ice t, Dj Khaled: parata di stelle a Los Angeles sul red carpet degli Mtv Video Music Awards. A conquistare il premio più ambito di "video dell'anno" è stata proprio Taylor Swift con "You need to calm down".

Taylor Swift è andata all’after party dei VMAs con Gigi Hadid e il suo nuovo ragazzo : Le due BFF si sono ritrovate agli MTV VMA 2019 The post Taylor Swift è andata all’after party dei VMAs con Gigi Hadid e il suo nuovo ragazzo appeared first on News Mtv Italia.

John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift e le consegna un premio : Siamo agli MTV Music Awards. John Travolta sta per consegnare un premio a Taylor Swift. Sul palco, insieme all’attrice queen Latifah, c’è anche la nota drag queen Jade Jolie, famosa proprio per impersonare la Swift. Ed è a lei che John Travolta consegna il premio. Manco a dirlo, nonostante la pacca sulla spalla che Travolta ha dato poco dopo a Jodie come a sottolineare l’ironia del suo errore, il video è diventato virale. E su ...

Demi Lovato - frecciatina a Taylor Swift durante i Vma : 'Odio gli awards' : Ieri sera si è tenuto il gala di premiazione degli Mtv Video Music Awards, durante il quale Taylor Swift ha fatto incetta di premi e ha cantato dal vivo i suoi pezzi You need to calm down e Lover, che stano già scalando le classifiche di mezzo mondo. Nella lista dei grandi assenti della serata, va segnalato il nome di Demi Lovato, la quale però ha seguito la lunga serata di premiazione comodamente dal divano della sua abitazione; e proprio ...