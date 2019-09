Suora va al supermercato e inizia a girare per gli scaffali | quello che poi fa è

Fonte : baritalianews

(Di martedì 3 settembre 2019) Unaè entrata in une hato aper gli. Poi, quando è arrivata adelle bibite si è fermata e ne ha scelte alcune,ma, invece che recarsi poi in cassa, pagare e uscire, ha infilato le bottiglie sotto l’ampio vestito ed è uscita dall’attività commerciale senza andare alla cassa. Tale atteggiamento ha meravigliato e non poco perché, se si è purtroppo abituati a chi va nei supermercati per rubare, non ci si capacita addirittura a vederlo fare ad una. A meno che la donna non abbia usato il vestito daproprio per non destare sospetto manon era. Le telecamere, ad ogni buon conto, hanno ripreso la scena e ora bisognerà appurare se si tratta di una verao meno.