Sul red carpet si presenta così | meraviglia sexy a Venezia Naturalmente accompagnata dal

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019) Occhi penetranti, bella da impazzire. Parliamo di Bella Thorne, con un abito di cristallo a ospite alla 76esima edizione del Festival del Cinema di. La manifestazione sta attirando le attenzioni dei media internazionali grazie alle star che ogni sera calcano il red. Lo scorso fine settimana è statoto in anteprima mondiale il film “Joker” e a incantare tutti per bellezza e sensualità è proprio lei: Bella Thorne, che per l’occasione ha sfoggiato un look superche ha esaltato le sue forme da urlo. La cantante e attrice ha sfilato al fianco del fidanzato Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, non potendo fare a meno di baciarlo teneramente di fronte i fotografi. L’attrice e cantante si èta sul reddella prima di “Joker” in compagnia del fidanzato Benjamin Mascolo e ha puntato tutto su un look super. Ha infatti indossato un abito ricoperto di ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 Una folla di fan in festa per @RealChalamet #JoelEdgerton #LilyRoseDepp sul Red Carpet di… - raimovie : Sul Red Carpet di The Laundromat (Venezia 76) con @livio_beshir c'è Meryl Streep @TheRealMStreep - la_Biennale : #BiennaleCinema2019 Il calore dei fan per #LucaMarinelli e #JessicaCressy, protagonisti di #MartinEden di… -