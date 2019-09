Stramaccioni accusato di dichiarazioni false a Teheran

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Continua la disavventura di, dopo essere stato bloccato dalla polizia per un visto turistico scaduto. In realtà sembrerebbe un pretesto, visto che il mister è in Iran per lavoro e non per turismo. L’ANSA oggi riporta che una nota di censura per “comportamento non professionale enon vere” è stata inviata dal Comitato disciplinare della Federcalcio iraniana al tecnico alla guida dell’Esteghlal. Intanto il presidente del club, Esmail Khalilzadeh, ha detto che i problemi tra le parti sono stati risolti: “è un grande uomo e crediamo che possa conseguire grandi risultati per la squadra”. L'articolodiilNapolista.

