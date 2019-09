Strage in casa in Alabama | 14enne stermina la famiglia E’ polemica sulle armi da fuoco

Bombola del gas va in fiamme - casalinga la lancia in strada dal secondo piano : rischiata la Strage : Una donna ha lanciato una Bombola dal secondo piano del balcone della propria casa, dopo essersi accorta che la stessa stava prendendo fuoco. E’ successo in via Metastasio, nel quartiere Margi, alla periferia di Gela. La casalinga, nel panico, ha pensato bene di lanciare la Bombola, la quale, ancora in fiamme, è finita sull’asfalto di via Paladino. Solo per un caso fortuito non è esplosa. Per fortuna, inoltre, in quel momento non ...