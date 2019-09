Stati Uniti-Turchia oggi | Mondiali basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Basket - Mondiali 2019 : che sfide! Stati Uniti-Turchia - Brasile-Grecia e Lituania-Canada : Si chiude la seconda giornata della prima fase ai Mondiali di Basket. Andiamo a vedere quali sono le partite di oggi in Cina: GRUPPO E Giappone-Repubblica Ceca (ore 10.30) Stati Uniti-Turchia (ore 14.30) Ritornano in campo gli Stati Uniti e lo faranno contro la Turchia in quella che è forse la sfida più attesa di tutta la giornata. Chi vince si prende il primo posto e stacca il biglietto per la seconda fase. Grande curiosità per vedere lo status ...

Grey’s Anatomy 16 affronterà i temi del sistema sanitario e delle politiche d’immigrazione negli Stati Uniti : Sarà un'altra stagione molto votata ai temi sociali quella di Grey's Anatomy 16: a partire dai guai giudiziari della sua protagonista, infatti, il medical drama si proporrà l'obiettivo di esplorare ulteriormente tematiche di stretta attualità come le politiche sull'immigrazione della Casa Bianca e il sistema sanitario americano con tutte le sue note contraddizioni. Si tratta di due temi che promanano direttamente dalla storyline che ...

L’uragano Dorian sta raggiungendo gli Stati Uniti : In queste ore gli Stati Uniti si stanno preparando a fronteggiare l’arrivo di Dorian, un uragano di categoria 5, la più alta nella scala Saffir-Simpson che viene usata per misurare l’intensità di questi eventi. Dorian ha già colpito le Bahamas nel corso del weekend con venti fino a 355 km/h e, secondo quanto riportato finora, ha causato la morte di un bambino di 8 anni e danni catastrofici: blackout, tetti scoperchiati e allagamenti. ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (1° settembre). Alla Francia la sfida con la Germania - ok Stati Uniti - Lituania - Grecia e Turchia : Oltre a quella vinta dagli Stati Uniti sulla Repubblica Ceca per 88-67, nella seconda giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate altre sette partite. L’altra partita del girone E, il raggruppamento degli Usa che si gioca a Shanghai, ha visto la Turchia battere il Giappone per 86-67 piazzando subito un parziale importante nel primo quarto, 28-12, per poi mantenere il completo controllo del match arrivando anche a un massimo vantaggio di ...

Gli Stati Uniti ai raggi X – Il programma della seconda giornata – I roster delle 32 squadre – Così Italia-Filippine ieri – Così la prima giornata ieri Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara d'esordio di Team USA ai Mondiali

Il programma della seconda giornata – I roster delle 32 squadre – Così Italia-Filippine ieri – Così la prima giornata ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 in programma in questi giorni in Cina. Oggi

I 10 presidenti degli Stati Uniti più improbabili visti al cinema : https://www.youtube.com/watch?v=weZ4z9WN2XE I presidenti degli Stati Uniti al cinema non si contano. Letteralmente è molto difficile tenere computo di tutti i film in cui questi compaiono sia in maniera fittizia (presidenti inventati) che invece realistica (veri presidenti interpretati da attori). Contrariamente a quanto accade da noi, in America il presidente è una figura del cinema, è un personaggio che ha chiare caratteristiche, sia che si ...

Allerta negli Stati Uniti - arriva Dorian : ecco come si misurano gli uragani : L’aumento dell’intensità dell’uragano Dorian è legato alla forza dei venti che sono presenti nella perturbazione. La scala utilizzata per “misurare” un uragano, chiamata Saffir-Simpson, va da 1 a 5. Nella categoria 1 vengono classificati gli uragani che hanno venti che vanno da 119 a 153 km/h. Sono quindi venti considerati gia’ pericolosi che possono produrre “qualche danno”. come spiega il ...

Negli Stati Uniti - dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali : Negli Stati Uniti, dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali, che si terrà il 12 settembre. I candidati sono Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy

Paura negli Stati Uniti : fortissima scossa di terremoto al largo dell’Oregon [DATI E INFO] : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6,4 si è verificata al largo degli USA. Coos Bay, nell’Oregon è la località più vicina all’epicentro. La scossa è stata registrata alle 17:08 ora italiana. L'articolo Paura negli Stati Uniti: fortissima scossa di terremoto al largo dell’Oregon [DATI E INFO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Basket - Mondiali 2019 : le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti gli Stati Uniti - Serbia prima rivale : I Mondiali di Basket sono ormai alle porte. In Cina si comincia sabato con sfide della prima fase a gironi. Parte la caccia al titolo che è stato vinto nelle ultime due edizioni dagli Stati Uniti, che cercano uno storico tris (mai riuscito a nessuno). Gli americani sono ovviamente i grandi Favoriti anche stavolta, nonostante le numerose assenze, come dimostrano le quote dei principali bookmakers (tabella più sotto). La principale rivale degli ...

Stati Uniti : morta in un incidente la pilota Jessi Combs - la donna più veloce del mondo : Era considerata da tutti come “la donna più veloce del mondo”; ma questa sua continua ricerca di un limite da oltrepassare al volante di un’automobile le è costata la vita. La pilota Jessi Combs è morta a soli 39 anni mentre si trovava nel deserto di Alvord, nell’Oregon. La sua fama aveva oltrepassato i confini degli Stati Uniti quando, nel 2013, era riuscita a stabilire un record di velocità, viaggiando fino a 640 chilometri all’ora. Dopo ...