Squalificati Serie A | un solo calciatore fermato dal giudice sportivo | la decisione sui

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse e scelte : occhio agli Squalificati - 2giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: andiamo ad analizzare Mosse e scelte degli allenatori per le partite della seconda giornata, occhio agli squalificati.

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : tre i calciatori fermati : Squalificati Serie B, queste le decisioni del giudice sportivo al termine della prima giornata della cadetteria italiana: stop per tre. b) calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stop per due calciatori : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la prima giornata del massimo campionato italiano. Sono solo due i calciatori fermati, entrambi per un turno, gli unici due espulsi del weekend: Dawidowicz dell’Hellas Verona e Farias del Lecce. Ammenda per due società. a) SOCIETA‘ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : due giornate a Oukhadda del Siena : Squalificati Serie C, queste le scelte del giudice sportivo al termine della prima giornata di terza Serie. 2 giornate Shady Oukhadda (Siena) 1 GIORNATA Eusepi (Alessandria) Sciacca (Alessandria) Catanese (Pianese) Bovo (Virtus Francavilla). Tra gli allenatori, squalifica di due gare ed ammenda di 500 euro per Ferrone (Juventus under 23), di una per Cacioli (Bari), Ginobili (Virtus Francavilla). Ammende a Avellino, Cavese, Vibonese (1.000 ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Balotelli e Ilicic tra gli Squalificati - 1giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: gli squalificati di cui tenere conto nelle mosse e le scelte degli allenatori in vista della 1giornata del campionato.

La Serie A comincia ma non per tutti - dodici gli Squalificati per il primo turno : Balotelli debutta alla 5ª : L’attaccante del Brescia deve scontare ben quattro turni di squalifica ricevuti dopo l’ultima giornata della scorsa Ligue 1, mentre per altri undici giocatori il debutto verrà rimandato di una settimana La Serie A sta per cominciare, si parte sabato alle 18 con la sfida tra Parma e Juventus, seguita poi da Fiorentina-Napoli come anticipo del sabato sera. Alessandro Tocco/LaPresse Domenica si completerà il programma con le altre ...

Squalificati Serie A - in 12 saltano la prima giornata : assenze per Genoa - Samp e Atalanta [NOMI e DETTAGLI] : Squalificati Serie A – Si avvicina l’inizio della prima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si aprirà con la partita dei campioni d’Italia in carica della Juventus che dovranno vedersela sul difficile campo del Parma, stesso discorso per il Napoli contro la temibile Fiorentina. In 12 calciatori saranno costretti a saltare la prima giornata, non ci sarà il nuovo acquisto del ...