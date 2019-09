Spoiler Temptation | ' Pisellino' avrebbe lasciato il villaggio per correre da Federica

Spoiler Temptation Island Vip - Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati (VIDEO) : Grande attesa per la messa in onda della 1^ puntata di Temptation Island Vip, il famoso docu-reality, condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi, che sta per tornare in onda su Canale 5. Sulla pagina ufficiale Instagram del programma sono arrivati già i primi video-Spoiler in merito a quello che succederà nel corso della puntata d'esordio. In particolar modo oggi, martedì 3 settembre, è stato diffuso un filmato che ha come protagonista il giovane ...

SpoilerTemptation Island Vip : si debutta lunedì 9settembre - Enardu e Pago già in crisi : Anticipando ogni pronostico, Temptation Island Vip 2 si prepara a debuttare su Canale 5 tra meno di una settimana: la società Fascio ha ufficializzato la data d'inizio dell'attesissimo reality Mediaset. È lunedì 9 settembre il giorno scelto dalla rete per il ritorno di uno dei programmi più amati dal pubblico: Alessia Marcuzzi, dunque, sta per raccontare il viaggio nei sentimenti delle 6 coppie di quest'anno, tutte già molto ...

Temptation Vip - Spoiler : la Enardu vicina al single Alessandro : Sono iniziate da pochi giorni le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality sui sentimenti che vede sei coppie famose mettersi in gioco e testare la forza del loro amore. Nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula, a poche ore dall'inizio, sembra ci sia già aria di crisi per la coppia formata da Pago e Serena Enardu, con quest'ultima molto vicina ad uno dei tentatori presenti nel villaggio. Anticipazioni ...

Spoiler Temptation : la Caldonazzo sfodera un ballo scatenato con il single Michele : Il 24 agosto sono iniziate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip. In questi giorni sulla pagina ufficiale del docu-reality gli autori stanno postando alcune mini-clip in cui compaiono i protagonisti alle prese con i tentatori. La protagonista dell'ultimo video è Nathalie Caldonazzo. L'ex diva del Bagaglino ha deciso di mettersi in gioco nel reality dell'amore con il fidanzato Andrea Ippoliti. I due durante il video di ...

Spoiler Temptation Vip : la Enardu dà il voto '11' alla sfilata del suo tentatore Alessandro : Il 24 agosto sono iniziate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip. In queste ore sulla pagina ufficiale del docu-reality è stato reso pubblico un video che vede come protagonista Serena Enardu. Il comportamento mostrato dalla giovane, potrebbe provocare una reazione da parte del suo fidanzato, Pago. La giovane sarda è divenuta celebre al pubblico del piccolo schermo grazie a Uomini e Donne. Serena infatti, fu protagonista di ...

Temptation Island Vip Spoiler : Er Faina vede un filmato della fidanzata e si arrabbia : Ormai manca poco al debutto della nuova stagione di Temptation Island Vip, e già cominciano a circolare le prime anticipazioni. Infatti è stata proprio la redazione del programma a pubblicare sui suoi account social ufficiali un video che mostra Damiano Er Faina decisamente adirato dopo aver visto un filmato che presumibilmente lo ha informato dei primi comportamenti della fidanzata Sharon. Il concorrente romano non avrebbe affatto gradito ...

Temptation Island Vip anticipazioni - Er Faina furioso con Sharon : Spoiler : Temptation Island Vip anticipazioni, Er Faina furioso con la fidanzata Sharon. Interviene Pago, il compagno di Serena Enardu: spoiler A breve Temptation Island Vip sbarcherà su Canale 5 per la seconda edizione. Il programma è però già molto attivo sui social dove poco fa ha pubblicato un filmato contenente le prime anticipazioni di quel che […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni, Er Faina furioso con Sharon: spoiler proviene da ...

Uomini e Donne - Spoiler 1^ puntata : ospiti Ilaria - Massimo - Katia e Vittorio di Temptation : Come capita ormai ogni anno da qualche tempo, le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne sono dedicate anche a Temptation Island e a quello che è successo alle coppie che hanno partecipato. Nel corso della registrazione che c'è stata oggi, giovedì 29 agosto, il pubblico in studio ha assistito agli incontri chiarificatori tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio. Poco fa, inoltre, Maria De Filippi ha presentato i 4 tronisti ufficiali: ...

Spoiler Temptation Island - Sabrina piange per Nicola e Maddalena insieme : 'Morta' : Si avvicina il gran finale di Temptation Island e lunedì sera nel corso della sesta puntata ci sarà spazio per i falò delle ultime coppie che sono rimaste in gara e che si incontreranno ancora al falò finale per la resa dei conti. Tra queste vi è quella formata da Sabrina e Nicola, i quali in queste settimane si sono dati alla 'pazza gioia' all'interno del villaggio delle tentazioni. Lunedì sera vedremo che Sabrina verrà messa a dura prova a ...

Temptation Island - Spoiler ultima puntata : le tre coppie al confronto finale : Cresce l'attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di questa edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Lunedì 29 luglio calerà il sipario su questa fortunatissima edizione che sta registrando ascolti record. Per le coppie che sono rimaste in gioco ci sarà il momento del falò finale e quindi della resa dei conti. Il più atteso è sicuramente quello tra ...

Temptation Island Spoiler : Nicola e Sabrina sarebbero stati visti insieme a Saluzzo : Sabrina Martinengo e Nicola Tedde potrebbero non essersi lasciati al termine di Temptation Island: stando a quello che racconta una persona che dice di abitare a Saluzzo (città d'origine dei due protagonisti del reality), poco tempo fa la coppia sarebbe stata avvistata a passeggio per le vie del centro. A poche ore dalla messa in onda della penultima puntata del format Mediaset, sul web inizia a serpeggiare un gossip inaspettato sui torinesi ...

Temptation - Spoiler 5^ puntata : il fidanzato della Fanelli vicino al bacio con Vanessa : Oggi 22 luglio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2019, dove le tre coppie ancora in gioco affronteranno l’ultimo falò da separati prima del confronto finale. Stando alle anticipazioni riportate dalle pagine ufficiali del programma, le tre fidanzate sembreranno particolarmente in crisi, visto il pericoloso avvicinamento dei loro rispettivi fidanzati alle single del villaggio. Sabrina ...

Temptation Island - quinta puntata Spoiler : Ilaria e Massimo crisi e poi perdono : Temptation Island 6 si sta avvicinando alle ultime puntate. Per la precisione, lunedì 22 luglio sarà la quinta e in seguito le coppie potranno andare ai weekend da sogno. Il caos nel villaggio regna sovrano, tra coppie in crisi, come Ilaria e Massimo e proposte roventi, spunta anche una probabile fidanzata per Javier con cui il tentatore sta trascorrendo una vacanza immortalata sulla pagina Instagram VeryInutilPeople. Temptation Island 6 ...

Temptation Spoiler : Sabrina e Nicola potrebbero aver rotto - Ilaria forse perdona Massimo : Nelle ultime settimane sta andando in onda una nuova stagione di Temptation Island. Le coppie attualmente rimaste all'interno del villaggio sono soltanto tre, mentre le altre hanno già abbandonato il programma. La prima coppia a 'scoppiare' è stata quella formata da Nunzia e Arcangelo, la seconda invece quella composta da Jessica e Andrea. Al momento solo David e Cristina sono usciti insieme, ma secondo i rumors che stanno circolando sul web ...