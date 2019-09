SONDAGGI POLITICI Laureati scelgono Lega e Pd | M5s sprofonda al 12 | 8%

SONDAGGI POLITICI - solo 1 donna su 5 crede nel Conte bis : le indecise sull’accordo Pd-5s sono il 60% : Secondo il Sondaggio Euromedia Research, l'istituto diretto da Alessandra Ghisleri, "solo 1 donna su 5 crede nel nuovo governo Pd-M5s, mentre per gli uomini il rapporto è 1 su 3". La maggior parte delle donne è ancora indecisa aull'alleanza di governo tra Pd e M5S (il 60%). Rispetto agli uomini, secondo l'indagine, la maggioranza delle donne vorrebbe tornare alle urne.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI elettorali : M5S in crescita - perdono Lega e Partito Democratico : Il mese di settembre vede l’istituto SWG tornare a pubblicare Sondaggi politici. A distanza di qualche settimana, sono state rese note le intenzioni di voto degli italiani, che hanno visto grandi cambiamenti dopo le vicende del Governo. Un dato significativo è il crollo della Lega, con una contemporanea crescita del Movimento 5 Stelle, anche se il distacco tra i due resta oltre la doppia cifra. Lieve calo anche per il Partito Democratico, che ...

SONDAGGI POLITICI - l’elettorato del M5s è spaccato : il 51% è a favore del Conte bis : Secondo il Sondaggio SWG diffuso da La7, presentato in diretta dal direttore Enrico Mentana, uscito a poche ore dal voto sulla piattaforma Rousseau, l'elettorato del Movimento è spaccato: a favore del governo Conte bis si sono dichiarati il 51% degli elettori; il 40% ha dato parere negativo sul governo giallo rosso, mentre il 9% non si è espresso.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI Swg : elettori Pd più favorevoli ad accordo giallorosso - M5S si spacca : L'Italia è in attesa di capire se davvero il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle riusciranno a trovare un'intesa definitiva per la formazione del nuovo Governo. Decisiva sarà probabilmente la volontà espressa dagli iscritti al M5S attraverso la piattaforma Rosseau, ma nel frattempo non sono mancate le scaramucce tra due partiti politici, che continuano a manifestare apertamente una certa eterogeneità. Nel corso, su La 7, di uno ...

SONDAGGI POLITICI Cattaneo : le affinità di elettorato tra Lega e M5S : Sondaggi politici Cattaneo: le affinità di elettorato tra Lega e M5S “Perché ho innescato la crisi? C’era un governo fermo e litigioso”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato la sua decisione di staccare la spina al governo con il Movimento 5 Stelle a 24Mattino su Radio 24. “Il governo giallo-verde – ha aggiunto – era un governo fermo sulla riforma fiscale, sulla giustizia, sulle infrastrutture e ...

SONDAGGI POLITICI - in calo la Lega e la fiducia in Salvini : continua l’ascesa di Conte : Chi sarà il leader del Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi? A sentire i parlamentari grillini, “Di Maio non si tocca” eppure tanto i Sondaggi di fiducia personale quanto le stesse rilevazioni fatte da Gpf sulla leadership interna al Movimento 5 Stelle suggeriscono un’altra ipotesi.\\L’apertura della crisi di governo è costata cara a Matteo Salvini, stando agli ultimi Sondaggi: sia in termini di consensi per la Lega, sia in termini di fiducia ...

SONDAGGI POLITICI : M5S al 24% - Lega scende al 31 - 8% : Cosa succederebbe se andassimo subito al voto? In questi giorni di incertezza politica e di continui scontri tra i principali partiti italiani, M5S e PD in primis mentre si porta avanti una faticosa trattativa, sono i Sondaggi tanto cari al leader leghista Matteo Salvini a fornirci una risposta a questa domanda.Nando Pagnoncelli di Ipsos Italia per il Corriere Della Sera conferma il trend già emerso nei giorni scorsi. Il nome di Giuseppe ...

SONDAGGI POLITICI - l’effetto Conte giova al M5S : nei giorni della crisi sale al 24% (7 punti in più) : Secondo quanto emerge dall'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli, realizzato tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, quello che è indicato come ‘effetto Conte' porta 7 punti in più al Movimento Cinque Stelle, che sale da 17,4 a 24,2%. La figura del presidente del Consiglio incaricato è associato al M5S, e viene percepito come un esponente del Movimento, tanto che molti ...

SONDAGGI POLITICI Gpf : Conte leader del M5S per due italiani su tre : Sondaggi politici Gpf: Conte leader del M5S per due italiani su tre Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle. A volerlo sono due italiani su tre secondo un Sondaggio dell’istituto Gpf Inspiring Research. Quella che qualche mese fa sarebbe stata bollata come una semplice battuta, ora assume i contorni di uno scenario verosimile in ottica futura. Sondaggi politici Gpf: Conte, cresce la fiducia degli italiani D’altronde i ...

SONDAGGI POLITICI Euromedia : Ghisleri “italiani vogliono votare” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “italiani vogliono votare” Qualche giorno fa, ospite a In Onda su La 7, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha rivelato che gli italiani vorrebbero tornare a votare. Stando a queste affermazioni, è lecito pensare che una buona parte popolazione sia scontenta del nuovo governo M5S-PD, nato dalla crisi di governo aperta dal leader della Lega Matteo Salvini. Non sembra quindi ...