Slittano i risultati della consultazione 5Stelle sul Conte-bis Casaleggio | è record di

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) Aggiornato alle ore 19,00 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davideè stato dunque battuto ilmondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono moltonto di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ‘seggio virtuale' è rimasto aperto fino alle 18 e il responso – hanno assicurato negli ultimi giorni i vertici pentastellati – sarà vincolante: se vincerà il Sì l'intesa si andrà avanti, se saranno di più i No il progetto si fermerà. Ifinale erano attesi dopo le 18, ma alle 19 non c'è ancora stata una comunicazione ufficiale. Tra chi denuncia difficoltà nell'espressione del voto e le rassicurazioni del Movimento sul ...