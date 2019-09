Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno | il report del club azzurro

Qui Dimaro. Velocità - la parola d’ordine della Seduta pomeridiana : Seconda seduta giornaliera di allenamento per gli uomini di Carlo Ancelotti. Il clima è finalmente mite in Val di Sole anche in questo pomeriggio. Solita seduta in palestra prima dell’ingresso in campo, con gli azzurri alle prese con cambi di posizione, passaggi rapidi e scambi di posizione fra sagome fisse, sotto lo sguardo attento del mister. Un’esercitazione durata un bel po’ di minuti e che ha visto il mister richiamare più ...

Dimaro Day 9 - si è conclusa la Seduta pomeridiana per gli azzurri - il report : seduta pomeridiana di allenamento per il Napoli Si conclude qui la nona giornata di preparazione per il Napoli in quel di Dimaro. Come riporta il sito ufficiale della SSC Napoli, il club azzurro questo pomeriggio è sceso in campo per la seduta pomeridiana di allenamento nel ritiro di Dimaro-Folgardia. “Nel pomeriggio, dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto esercizi tecnici e lavoro finalizzato al possesso palla. Di ...